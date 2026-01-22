Este jueves 22 de enero, las autoridades de Jalisco, sumaron más detalles a la investigación de la detención del presunto feminicida de Astrid Cruz, de 37 años, así como del homicida de su hijo, el menor Ángel Fernando; además, se le señala como presunto responsable del intento de infanticidio de la hija de Astrid, de entonces nueve años.

Lee también: Detienen a presunto feminicida de Astrid

De acuerdo a los informes, el señalado como feminicida, Eduardo Salvador "N", había cambiado su apariencia física para pasar desapercibido.

Feminicida de Astrid usaba otro nombre y cambio apariencia

"El sujeto fue localizado el día de ayer en un centro comercial de Veracruz, en la Zona Dorada, así conocida la colonia. Al parecer, sí se tiene documentado, usaba otro nombre, no el propio, y cambió un poco su apariencia. Se tienen analizados sus antecedentes porque cuidaba mucho su ocultamiento, y también está documentado,—a falta de confirmarlo— que estaba atento a medios de comunicación, sobre todo al ser una persona que conocía de temas de tecnología", reveló Elizabeth Canales, Vicefiscal en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes en Razón de Género del Estado.

Por su parte el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos, agradeció el apoyo brindado por la Fiscalía de Veracruz y su Área Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión, ya que, gracias a la información recabada por la Fiscalía de Jalisco, se logró dar con el paradero del sujeto. Además recordó que Eduardo Salvador “N” ya había sido señalado en 2004 por el feminicidio de otra de sus exparejas, también cometido con un martillo.

ESPECIAL

Se analizó más de mil 500 horas de videograbaciones

Asimismo, indicó que para lograr esta detención se dio seguimiento al menos una vez por semana, analizando los avances de la investigación, incluyendo la revisión de más de mil 500 horas de distintas videograbaciones —equivalentes a 62 días y 62 noches continuas—, así como otros indicios que conformaron siete tomos y más de 100 diligencias.

"Teníamos información, primero, de que se había ido al Estado de México, incluso al estado de Sinaloa, y conforme avanzaron las investigaciones se pudo advertir que esta persona estaba viviendo en Veracruz. Se incursionó en distintas ocasiones para tratar de localizarlo en aquella localidad, pero desafortunadamente no se pudo detener. Sin embargo, debido al trabajo de inteligencia y operativo que se estuvo realizando durante todo este tiempo, se logró su captura", manifestó González de los Santos.

Finalmente, el fiscal afirmó que el detenido llegó ayer 21 de enero a Guadalajara, tras haber sido aprehendido en Veracruz, y que ya pasó la noche en el complejo penitenciario de Puente Grande, Jalisco, donde permanecerá en espera de que se desarrolle el proceso judicial en su contra y, en caso de que resulte responsable, se le dicte sentencia conforme a los indicios presentados.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS