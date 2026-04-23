Rescatan a mono araña tras sufrir descarga eléctrica en la colonia Benito Juárez

El ejemplar, catalogado como especie en peligro de extinción, fue trasladado para recibir atención médica y permanecerá en observación.

Un ejemplar de mono araña, especie que está considerada en peligro de extinción, fue rescatado por elementos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara luego de sufrir una descarga eléctrica en la colonia Benito Juárez.

50 reportes de fauna silvestre en lo que va del año

De acuerdo con datos de esta comisaría, en la ciudad se han atendido al menos 50 reportes de fauna silvestre en lo que va del año, principalmente por la presencia de especies como tlacuaches, serpientes y aves en distintas zonas urbanas.

La localización de la especie se dio durante un recorrido de vigilancia de oficiales del grupo Guardabosques en el cruce de las calles Sucre y Guaraní, quienes reportaron la presencia del mono araña que se encontraba jugando entre los árboles de la zona.

Al arribar al sitio, los elementos confirmaron que se trataba de un mono araña, el cual se encontraba en movimiento entre la vegetación. Sin embargo, al asustarse por los ladridos de varios perros, entró en contacto con cables eléctricos, lo que provocó que recibiera una descarga eléctrica.

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Autoridades y bomberos de Guadalajara lograron asegurar al animal

Con apoyo de personal de Bomberos Guadalajara, los oficiales lograron asegurar al animal y trasladarlo a la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal, donde actualmente continúa bajo observación para evaluar su estado de salud tras el incidente.

El ejemplar se encuentra protegido por la Norma Oficial Mexicana NOM-059, que clasifica a diversas especies en riesgo. En México, esta normativa incluye a más de 2 mil 600 especies de flora y fauna en alguna categoría de protección, desde amenazadas hasta en peligro de extinción.

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