Oficiales de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara, adscritos al Grupo LOBOS, rescataron a un loro “cachetes amarillos”, en la Colonia San Andrés.

Fue a través de un reporte al 9-1-1, se alertó que un plantel educativo ubicado en Secundina Gallo y Aurelio Ortega se encontraba un ave que a simple vista no podía volar, por lo que acudieron a verificar dicho reporte.

Al arribo de los oficiales, quienes están capacitados en manejo y resguardo de fauna silvestre, localizaron al ejemplar que aparentemente tenía lesiones en sus alas, razón por la cual no podía volar libremente, por lo que lo aseguraron.

El ave fue trasladada a la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal de Tlajomulco de Zúñiga, donde permanecerá hasta su recuperación.

Loro “cachetes amarillos”, una especie protegida por la NOM-059 en México

El loro “cachetes amarillos” es una especie protegida por la NOM-059 en categoría de amenaza, por lo cual su resguardo es clave para seguir preservando la fauna.

El rescate cobra mayor relevancia al observar las cifras del tráfico de aves en el país. De acuerdo con datos de autoridades federales y organizaciones ambientales, en México se capturan ilegalmente entre 34 mil y 41 mil 500 ejemplares de psitácidos cada año.

Lo más alarmante es la tasa de mortalidad asociada a esta práctica, la cual oscila entre el 70 y el 80%. Esto significa que siete de cada 10 loros, pericos o guacamayas mueren antes de llegar a su destino final por causas como el estrés, hacinamiento y malas condiciones.

A nivel global, este loro (Amazona autumnalis) se distribuye en regiones tropicales de América, desde el este de México hasta Ecuador. Y, aunque la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) clasifica a la especie bajo la categoría de "Preocupación Menor" a escala mundial debido a su amplia distribución, la situación local es muy distinta.

En Jalisco, sus poblaciones han disminuido por la pérdida de hábitat y la captura desmedida para el comercio de aves de jaula.

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AO