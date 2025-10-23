Oficiales adscritos a la Fuerza de Reacción de la Policía Metropolitana frustraron un supuesto secuestro y detuvieron a dos presuntos plagiarios —uno de ellos, un menor de edad de 17 años— en calles de la colonia Parques del Castillo, en El Salto.Los uniformados realizaban su patrullaje cuando, en las calles Cima Serena y Analco, observaron a un hombre acompañado de otros dos, quien les hizo señales de auxilio al notar a los policías. Éstos, a su vez, desplegaron un resguardo perimetral y se acercaron con la presunta víctima, quien les explicó que los otros dos sujetos lo habían extraído de su casa con golpes y amenazas. Los supuestos plagiarios, dijo, pertenecen a un grupo criminal. Por ello, los policías detuvieron a Alberto “N”, alias El Tiburón, de 25 años, y a su presunto cómplice, el menor de 17 años. En tanto, a la víctima le fueron brindadas las primeras atenciones y se reportó en buen estado de salud. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, donde se llevan a cabo las investigaciones correspondientes por el delito de privación ilegal de la libertad. * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * AS