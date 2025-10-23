Oficiales adscritos a la Fuerza de Reacción de la Policía Metropolitana frustraron un supuesto secuestro y detuvieron a dos presuntos plagiarios —uno de ellos, un menor de edad de 17 años— en calles de la colonia Parques del Castillo, en El Salto.

Lee también: Capturan a presuntos integrantes de una banda roba casas en Guadalajara

Plagiarios, presuntamente en grupo criminal

Los uniformados realizaban su patrullaje cuando, en las calles Cima Serena y Analco, observaron a un hombre acompañado de otros dos , quien les hizo señales de auxilio al notar a los policías. Éstos, a su vez, desplegaron un resguardo perimetral y se acercaron con la presunta víctima, quien les explicó que los otros dos sujetos lo habían extraído de su casa con golpes y amenazas. Los supuestos plagiarios, dijo, pertenecen a un grupo criminal.

ESPECIAL/ POLICÍA ESTATAL

Te puede interesar: Cae autor intelectual de secuestro, abuso y muerte de adolescente en Ojuelos

La víctima se reportó en buen estado de salud

Por ello, los policías detuvieron a Alberto “N”, alias El Tiburón, de 25 años, y a su presunto cómplice, el menor de 17 años. En tanto, a la víctima le fueron brindadas las primeras atenciones y se reportó en buen estado de salud. Ambos detenidos fueron puestos a disposición de un agente del Ministerio Público de la Fiscalía del Estado, donde se llevan a cabo las investigaciones correspondientes por el delito de privación ilegal de la libertad.

ESPECIAL/ POLICÍA ESTATAL

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *

AS