Policías de Guadalajara detuvieron a tres presuntos integrantes de una banda delictiva dedicada al robo de casas, luego de que presuntamente hubieran sustraído una pantalla plasma de 32 pulgadas de un domicilio en la colonia Lomas del Paraíso III.

A través de un reporte al número de emergencia del 911 se informó que tres personas habrían ingresado a una casa ubicada en las calles Chichonal y Volcán Ollague. A su llegada, los oficiales notaron a dos sujetos que cumplían con las características proporcionadas y otro que salía del inmueble cargando una televisión, por lo que les marcaron el alto.

Tras la inspección de seguridad, les aseguraron la pantalla plasma, valuada en cinco mil pesos por la parte afectada, y una barra de metal. Los detenidos, identificados como Carlos 'N' de 22 años, Leonardo 'N' de 34 y Eduardo 'N' de 25 fueron puestos a disposición de un agente del ministerio público, donde se integrará la respectiva carpeta de investigación y se determinará la situación legal de los presuntos criminales.

De acuerdo con datos del Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), entre septiembre de 2024 y agosto de este año, en Guadalajara se registraron 304 robos a casas. En el Área Metropolitana, Tlajomulco concentró el mayor número de casos de este delito, con 335 robos.

MB