Según informó la Fiscalía de Jalisco a través de un comunicado, el día de ayer fue detenido un hombre en el municipio de Ojuelos, por su presunta responsabilidad en los delitos de privación ilegal de la libertad, abuso sexual infantil, lesiones calificadas y corrupción de menores, cometidos en agravio de dos menores de edad.

Se trata de Roberto “N”, quien habría dado la orden de privar de la libertad a las dos víctimas adolescentes, quienes el pasado 28 de marzo fueron interceptadas en la vía pública en el municipio de Ojuelos.

De acuerdo con las investigaciones, el detenido ordenó y ejecutó la privación de la libertad de las dos adolescentes, manteniéndolas cautivas por más de dos días en un domicilio ubicado en la colonia La Campesina, del municipio antes mencionado.

Durante el tiempo en que estuvieron cautivas, las víctimas fueron agredidas física y verbalmente, además de administrárseles sustancias nocivas para cometer múltiples abusos. Horas más tarde, ambas fueron llevadas a un paraje alejado, donde otros hombres les habrían disparado. Una de las chicas falleció en el lugar; la otra resultó herida y despertó tiempo después para pedir ayuda.

Fueron las labores de investigación y de campo del Agente del Ministerio Público las que permitieron la posterior captura de Roberto “N”, señalado como autor intelectual del crimen.

El imputado fue puesto a disposición del Juzgado de Control, donde se definirá su situación jurídica. Con él, ya van dos detenidos por este hecho, junto con Uriel Martín "N", otro presunto partícipe.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

