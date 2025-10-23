Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), canales de baja presión al interior del país; la onda tropical número 39 al sur de Chiapas; una corriente en chorro subtropical y una vaguada en altura sobre el noroeste y norte del país, y la aproximación de un nuevo frente frío a la frontera norte de México, traerán intervalos de chubascos —de 5 a 25 milímetros— en el oeste y sur de Nayarit, el oeste y la costa de Jalisco, y el norte de Colima. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara no hay registro para caída de lluvia, pero sí de bajas temperaturas.

Este es el frío que le espera hoy a la ciudad de Guadalajara

En la iracunda ciudad de Guadalajara el cielo se mantendrá con nubes y claros, temperaturas que oscilarán entre los 30 y los 13 grados centígrados, y ráfagas de viento Oeste que correrán a 25 km/h. Por el momento, no se reporta la caída de lluvia. Además, las temperaturas más bajas de la tarde se registrarán en las siguientes horas:

01:00 PM Nubes y claros 27°C 02:00 PM Nubes y claros 28°C 03:00 PM Soleado 29°C

Se espera la posible tormenta tropical “Sonia” para el fin de semana

Por último, la Conagua reportó que la zona de baja presión, situada al suroeste de las costas de Michoacán, mantiene 30% de probabilidad para posible ciclón en dos días y 70% en siete días. Esta yace a 920 kilómetros al sursuroeste de Punta San Telmo y, se desplaza hacia el oeste a una velocidad de entre 16 y 24 km/h. En caso de evolucionar a tormenta tropical, llevará el nombre de “Sonia” y será el ciclón 17 de la temporada del Pacífico.

Con información del SMN, Conagua, IAM, y Meteored.

