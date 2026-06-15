Policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque, realizaron la detención de un hombre por su probable responsabilidad en delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo.

Los hechos ocurrieron cuando elementos municipales efectuaban labores de vigilancia y prevención sobre la calle Belén, al cruce con Vidrio, en la colonia Alborada. Durante su recorrido, observaron a un masculino que se encontraba consumiendo droga con las características del cristal, quien al percatarse de los uniformados adoptó una actitud evasiva e inusual intentando huir del lugar.

Por tal motivo, los oficiales llevaron a cabo una inspección preventiva conforme a protocolo, localizando entre sus pertenencias una bolsa que contenía vegetal verde y seco con las características propias de la marihuana, además de una pipa, de inmediato se procedió con su arresto.

Ante estos hechos el detenido que se identificó como Daniel "N", de 33 años, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público del área de Narcomenudeo de la Fiscalía del Estado, autoridad encargada de continuar con las investigaciones correspondientes y determinar su situación jurídica.

Cabe señalar que, conforme al principio de presunción de inocencia, la persona detenida se considera inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial competente.

Se registra accidente de elemento de la Policía Vial en la Glorieta Colón

Esta mañana se registró un accidente de un elemento de la Policía Vial en Avenida Américas en la Glorieta Colón en Guadalajara.

De acuerdo con los reportes el elemento resultó lesionado después de un choque múltiple por alcance. El elemento fue atendido en el lugar por servicios médicos sin embargo tuvo que ser trasladado para recibir atención médica en un hospital privado.

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AO

