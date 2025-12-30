A partir del jueves 1 de enero usuarios pagarán 9.50 pesos con transbordos de 50% a través de la tarjeta Mi Movilidad

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur), dio a conocer que este 31 de diciembre concluye el periodo de 16 días de servicio gratuito y que, a partir del 1 de enero, comenzará la aplicación de la tarifa regular.

Las personas usuarias de la Línea 4 podrán acceder a transbordos de 50%, es decir, 4.75 pesos, al conectar entre rutas alimentadoras u otros sistemas de transporte masivos, como Mi Macro Periférico o Mi Macro Calzada.

El beneficio solo se puede concretar a través del uso de la tarjeta Mi Movilidad, la cual se puede adquirir en estaciones de la red de transporte masivo de Siteur y su recarga se realiza tanto en estaciones, como en tiendas de conveniencia Oxxo.

El 1 de enero de 2026 el horario de operación de la Línea 4 y sus cinco rutas alimentadoras será de 08:00 a 23:00 horas, posteriormente y de manera permanente, el horario de servicio será de 04:50 a 23:00 horas.

¿Cuántos pasajeros a transportado la Línea 4 del Tren Ligero?

En dos semanas de operaciones, la nueva Línea 4 del Tren Ligero transportó a 541 mil pasajeros , y brindó una movilidad más rápida, segura, sostenible y eficiente.

Siteur informó que la alta respuesta de la ciudadanía se refleja en un beneficio tangible, con el ahorro de más de 270 mil horas de traslado.

El trayecto de la Línea 4 del Tren Ligero une a Tlajomulco de Zúñiga con Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque. SITEUR

Durante el periodo inicial, los trenes han recorrido más de 82 mil kilómetros a lo largo de sus ocho estaciones, en un trayecto que une a Tlajomulco de Zúñiga con Guadalajara y San Pedro Tlaquepaque, y que corre de manera paralela a las vías de los trenes de carga.

El Gobierno de Jalisco reiteró que la operación de la L4 se mantendrá de manera continua durante la ejecución de las obras complementarias, garantizando en todo momento la seguridad y el servicio a las y los usuarios.

EE