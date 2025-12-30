Lago de Chapala y presas de Jalisco cierran 2025 con niveles favorables

El Lago de Chapala, principal suministro de abastecimiento para el Área Metropolitana de Guadalajara, cierra el 2025 con un nivel de 74.98% de su capacidad, de acuerdo con el reporte oficial de presas de Jalisco emitido este 30 de diciembre.

De acuerdo con el informe, el lago presenta una elevación de 96.06 metros sobre el nivel del mar, con un almacenamiento de 5 mil 921.08 hectómetros cúbicos, cifra que se mantiene por debajo del Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO). Actualmente, registra una extracción total de 5.02 metros cúbicos por segundo, destinada principalmente al abastecimiento urbano y usos agrícolas.

Presas de Jalisco mantienen niveles elevados al cierre de 2025

El reporte detalla que varias presas del estado presentan porcentajes altos de almacenamiento, reflejo de un temporal favorable durante el año.

En la Cuenca del Río Lerma, además de Chapala, destaca la presa La Pólvora, que se encuentra prácticamente llena, con un 99.69% de almacenamiento, una elevación de 1,663.39 metros sobre el nivel del mar y un volumen de 51.514 hm³, con una extracción mínima de 0.1 m³ por segundo. Ambas infraestructuras se mantienen debajo del NAMO, sin representar riesgo inmediato.

La Cuenca del Río Ameca presenta el caso más relevante del reporte. La presa La Vega, ubicada en el municipio de Teuchitlán, se reporta al 121.89% de su capacidad, con un almacenamiento de 53.676 hm³, lo que la coloca por arriba del NAMO. A pesar de ello, la extracción es moderada, con 0.341 m³ por segundo, bajo monitoreo permanente.

En la Cuenca del Río Armería, la presa Trigomil se ubica al 52.4%, con 131.03 hm³, mientras que la presa Tacotán alcanza el 83.03%, con un almacenamiento de 123.92 hm³. Ambas se mantienen por debajo del NAMO, aunque con extracciones relevantes para uso agrícola y control hidráulico.

Por su parte, en la Cuenca Costa de Jalisco, la presa Cajón de Peña, también conocida como El Tule, registra un 96.89% de llenado, con 484.47 hm³, siendo una de las más importantes del estado por su capacidad y su impacto en el suministro regional.

La Cuenca del Río Santiago concentra el mayor número de presas monitoreadas. Destacan El Salto con 96.11%, La Red con 96.32% y La Sauceda con 93.88%, todas con extracciones controladas.

La presa Calderón, fundamental para el abasto del AMG, se sitúa en 84.55%, mientras que El Cuarenta alcanza 93.92%. En contraste, la presa Tenasco es la de menor nivel en esta cuenca, con 54.53% y sin extracción activa.

YC