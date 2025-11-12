La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara informó las acciones más importantes realizadas por la dependencia en la semana del 3 al 9 de noviembre pasados.

Tras una persecución que terminó en la colonia Jardines del Bosque se logró la detención de dos jóvenes quienes presuntamente robaron una camioneta. El reporte de robo llegó a las autoridades a través de las cámaras del C5 Guadalajara, lo que permitió implementar un operativo de búsqueda dando con la supuesta camioneta cerca de los Arcos de Milenio. Al solicitar el alto a los conductores, estos se dieron a la huida, pero fueron detenidos sobre avenida Mariano Otero y calle Primavera.

Además del vehículo, se les aseguró un arma de fuego con quince cartuchos útiles y un escáner automotriz.

En la colonia SUTAJ, se detuvo a Luis Enrique "N", un presunto roba tiendas de conveniencia involucrado en al menos 15 robos a negocios de este tipo en los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y Guadalajara. El sujeto fue detenido por fumar droga en el cruce de Justo Corro y José María Castaño.

En la colonia Benito Juárez se detuvo a tres personas por presuntamente haber robado alrededor de mil diez pesos a un conductor de plataforma digital a quien amagaron con un arma punzocortante en la calle Guinea, entre Crédito y Óbolo.

En resultados del Operativo Puma en la colonia Oblatos, elementos del escuadrón motorizado Gamas capturaron a una pareja de presuntos motoladrones que le habían robado el celular a una persona tras amenazarlo con un cuchillo en la avenida Francisco Javier Mina entre las calles Porfirio Díaz y Juan R. Zavala.

En el mismo operativo se detuvo a otras dos personas por haber robado una caja de fusibles con cables de diferentes calibres que provocaron daños en las instalaciones del COMUDE en el Parque San Rafael. El daño está valuado en aproximadamente 30 mil pesos.

Por otro lado, en la colonia Tetlán, elementos de la Unidad para la Recuperación Estado de Derecho y la Paz (Urepaz) detuvieron a un presunto narcomenudista y le aseguraron tres bolsas con aparente marihuana. El sujeto fue asegurado en Ignacio T. Chávez entre Eleuterio González y Porfirio Parra; se encontraba fumando un cigarrillo de la presunta droga.

Con el Operativo Americana se detuvo a Brando Alejandro "N" quien cargaba alrededor de medio kilo de presunta marihuana. Fue detenido porque circulaba sobre una motocicleta sin acatar las medidas de seguridad de este tipo de vehículos. Fue asegurado sobre la calle José María Morelos, entre las calles General Coronado e Ignacio Ramírez.

Por último, oficiales de la División Especializada en la Atención a la Violencia contra las Mujeres en razón de Género (Deavim) capturaron a un sujeto que presuntamente abusó sexualmente de una mujer en un hotel ubicado en avenida Niños Héroes y avenida 16 de Septiembre en Mexicaltzingo. La víctima habría despertado en el lugar sin tener conocimiento del sujeto por lo que alertó a su madre y se realizó la denuncia.

OB