Anuncian nuevas rutas a Europa; estos son los destinos

La empresa Aeroméxico conectará a la Ciudad de México con Barcelona y a Monterrey con París a partir de la primavera de 2026.

Estas nuevas operaciones refuerzan el liderazgo de la aerolínea en conectividad transatlántica, y amplían las oportunidades de viaje tanto para el segmento de negocios como para el turismo.

La ruta Ciudad de México (AICM)- Barcelona fortalece la conectividad entre México y España, a partir del 28 de marzo de 2026.

Contará con seis vuelos semanales utilizando equipos Boeing 787 Dreamliner, que cuentan con asientos tipo cama totalmente extendida en la cabina Premier One, diseñados para brindar mayor comodidad en vuelos de largo alcance.

Sumado a las rutas existentes hacia Madrid desde Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, la aerolínea ofrecerá hasta 40 vuelos semanales hacia España durante el verano de 2026.

En otras ciudades europeas, Aeroméxico continuará operando vuelos diarios desde Ciudad de México hacia Ámsterdam, Londres, París y Roma, brindando a los pasajeros opciones de viaje fluidas y conexiones convenientes.

En tanto, la ruta Monterrey-París impulsará la proyección internacional del norte del país.

A partir del 13 de abril de 2026, Aeroméxico iniciará tres vuelos semanales entre Monterrey (MTY) y París Charles de Gaulle (CDG), también operados con Boeing 787 Dreamliner.

Con esta nueva ruta, Aeroméxico se consolida como la principal aerolínea de largo alcance en Monterrey, fortaleciendo su oferta actual hacia Madrid, Seúl y Tokio.

El nuevo vuelo a París facilitará el acceso del norte de México a Europa, gracias a las conexiones con los socios de SkyTeam en el aeropuerto Charles de Gaulle.

Con estas incorporaciones, Aeroméxico incrementará su capacidad de asientos hacia Europa en 11% respecto al año anterior, alcanzando la mayor oferta de su historia en dicho continente.

La ruta Ciudad de México–Barcelona ofrecerá más de 3 mil asientos semanales, mientras que Monterrey–París sumará más de mil 500 asientos por semana.

Giancarlo Mulinelli, vicepresidente senior de Ventas Globales de Aeroméxico, comentó que les entusiasma ampliar nuevamente sus servicios transatlánticos el próximo año, reactivando la conexión entre Ciudad de México y Barcelona, y acercando Monterrey a Europa a través de París.

