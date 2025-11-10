El peso mexicano inicia la semana con pérdidas. Este lunes 10 de noviembre, la cotización del tipo de cambio de dólar a pesos se ubica en $18.39 pesos, aunque se espera un incremento diario del peso mexicano de 0.30 por ciento.De acuerdo con analistas de Monex, el dólar oscilará entre un rango de $18.40 a 18.52 pesos; esto debido a la debilidad del dólar en las últimas jornadas. Incluso, con datos del Índice Dólar, la divisa estadounidense mostró un retroceso del 0.06% con respecto al cierre anterior.El pasado viernes 7 de noviembre, el tipo de cambio cerró en $18.44 en una jornada marcada por la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico), por la que se recortó en 25 puntos la tasa de interés a la espera de valorar un nuevo ajuste.Por su parte, Banxico estableció para este 10 de noviembre un tipo de cambio de $18.50 pesos por unidad, tal y como fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).Recuerda que el tipo de cambio del dólar a pesos mexicanos se actualiza a lo largo del día. Procura mantenerte actualizado a través de medios oficiales.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OB