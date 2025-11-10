Lunes, 10 de Noviembre 2025

Peso inaugura la semana con pérdidas frente al dólar

Esta es la cotización del tipo de cambio del dólar a pesos mexicanos para este lunes 10 de noviembre del 2025

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Así inicia la segunda semana de noviembre el tipo de cambio de dólar estadounidense a pesos mexicanos. SUN / ARCHIVO

El peso mexicano inicia la semana con pérdidas. Este lunes 10 de noviembre, la cotización del tipo de cambio de dólar a pesos se ubica en $18.39 pesos, aunque se espera un incremento diario del peso mexicano de 0.30 por ciento.

De acuerdo con analistas de Monex, el dólar oscilará entre un rango de $18.40 a 18.52 pesos; esto debido a la debilidad del dólar en las últimas jornadas. Incluso, con datos del Índice Dólar, la divisa estadounidense mostró un retroceso del 0.06% con respecto al cierre anterior.

El pasado viernes 7 de noviembre, el tipo de cambio cerró en $18.44 en una jornada marcada por la decisión de política monetaria del Banco de México (Banxico), por la que se recortó en 25 puntos la tasa de interés a la espera de valorar un nuevo ajuste.

Por su parte, Banxico estableció para este 10 de noviembre un tipo de cambio de $18.50 pesos por unidad, tal y como fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este es el tipo de cambio del dólar en los principales bancos de México

Banco  Compra  Venta
Afirme   17.70 19.20
Banco Azteca  17.70 18.75
Banorte  17.70 18.75
Banamex  17.93 18.90
BBVA  17.54 18.67
Scotiabank 17.40 19.00

Recuerda que el tipo de cambio del dólar a pesos mexicanos se actualiza a lo largo del día. Procura mantenerte actualizado a través de medios oficiales.

