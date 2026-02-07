Policías de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara detuvieron a dos personas en distintos operativos realizados en la ciudad.

En la colonia Oblatos un hombre fue detenido por presuntamente haber robado un celular y una pulsera de oro.

Elementos de la Policía de Guadalajara patrullaban sobre la calle Pedro Celestino Negrete en su cruce con Javier Mina cuando un ciudadano solicitó apoyo luego de denunciar haber sido robado después de haber sido amenazado con un arma de fuego.

Los oficiales alcanzaron al sujeto señalado y tras hacerle una revisión conforme a protocolo, se le aseguró un celular, una pulsera de oro y un revólver con dos tiros útiles. Los objetos robados fueron valuados por la parte afectada en aproximadamente 60 mil pesos.

El detenido fue identificado como Luis Antonio "N" de 39 años.

Por otro lado, se detuvo a un sujeto en Pueblo Quieto luego de haber causado presuntamente un incendio en una zona donde había basura. Al realizarle la revisión protocolaria se le aseguró sustancia con las características de la marihuana y un encendedor.

Los detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación legal

