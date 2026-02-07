Cierran la Carretera Federal 200 por volcadura de pipa

Debido a la volcadura de una pipa cargada con combustible, elementos de la Guardia Nacional y de Protección Civil y Bomberos de Jalisco mantienen cerrada totalmente la circulación en ambos sentidos en la Carretera Federal 200, a la altura del kilómetro 65, cerca de la localidad de Chamela, en el municipio de La Barca.

Personal de la dependencia estatal trabaja en el control de fugas a fin de reducir riesgos. Al lugar también acudirán equipos especializados y unidades para realizar el trasiego seguro del combustible.

Se recomienda evitar la zona y utilizar vías alternas, así como atender indicaciones viales. Las labores de saneamiento del asfalto y atención al siniestro continúan en el sitio.

Choque en carretera Zapotlanejo - Tepatitlán deja un muerto

Por otro lado, durante la madrugada de este sábado se registró un choque vehicular entre un coche compacto y un tráiler de doble remolque en la carretera libre Zapotlanejo - Tepatitlán, que dejó como saldo una persona muerta, informó Protección Civil del Estado.

El siniestro ocurrió a la altura del puente Calderón alrededor de las 5:00 horas. La persona fallecida era el conductor del vehículo compacto. Personal de la Unidad Municipal de Protección Civil de Zapotlanejo y de la Cruz Roja atendieron el siniestro.

Personal de la Unidad Municipal de Protección Civil de Zapotlanejo y de la Cruz Roja atendieron el siniestro. ESPECIAL

Te puede interesar: Salinas Pliego reacciona a captura de alcalde de Tequila

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

