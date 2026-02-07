¿Cuál es el municipio más pequeño de Jalisco? 

Después de responder a la pregunta sobre cuál es el municipio más grande de Jalisco, toca conocer cuál es el más pequeño.

De acuerdo con la página oficial del Gobierno del Estado, localizado en el sur, en la carretera libre a Ciudad Guzmán, rodeado por Atemajac de Brizuela, Teocuitatlán de Corona, Zacoalco de Torres, Atoyac, Amacueca y Tapalpa, y con una extensión de apenas 79.69 kilómetros cuadrados, Techaluta de Montenegro es el municipio más pequeño de Jalisco.

Breve historia de Techaluta de Montenegro, el municipio más pequeño de Jalisco

Su nombre, Techaluta, proviene del náhuatl "techaloatl" y significa el "lugar de techalotes" o "lugar donde abundan las ardillas".

De acuerdo con el Instituto de Información, Estadística y Geográfica de Jalisco (IIEG), aunque no se conoce con exactitud la fecha exacta de la fundación del poblado, se sabe que los primeros pobladores pertenecían a las tribus "cocas" de la gran familia de los toltecas y en la época precolonial los pobladores fueron los otomíes, también llamados bapanes, pinos, otomtlatolim, "genéricamente amultecas de la Provincia de Amula donde tenían su centro".

En el año de 1835, el municipio se agregó a Amacueca, pero el pueblo se separó en 1899 por decreto del entonces gobernador Juan R. Zavala, quien indicó que llevaría por nombre "Techaluta de Montenegro" en memoria del patriota Don Lauro Montenegro que fue sacrificado el 15 de enero de 1865 por las fuerzas invasoras francesas.

¿Cómo es Techaluta de Montenegro?

El IIEG destaca en su "Diagnóstico del municipio 2025", que al ubicarse en la zona de las lagunas de Jalisco, se trata de un sitio principalmente montañoso, de clima semiárido-semicálido. Poco más de la tercera parte del territorio es selva, otra es empleada para la agricultura, y solo el 2.6% es ocupado por asentamientos humanos.

Entre la vegetación destacan los bosques de coníferas y de encino, además de bosque mesófilo de montaña, de pino y de táscate, selva caducifolia, subcaducifolia, de galería, manglar, palmar natural, vegetación hidrófila y vegetación inducida.

Hay también una zona de manglares en este municipio debido a su cercanía con la laguna de Sayula.

De acuerdo con el censo de Población y Vivienda que el Inegi realizó en 2020, en el municipio habitan poco más de 4 mil personas, distribuidas en las 13 diferentes localidades.

Techaluta es popular porque uno de los mayores ingresos económicos se genera durante los meses de abril y mayo, gracias al cultivo y venta de las tradicionales pitayas. De hecho, se realiza una feria anual en el mes de mayo, en la que se celebran actividades que fomentan el turismo, y que van desde exposiciones por parte de los agricultores, concursos de caballos, certámenes de belleza, bailes, y otros eventos culturales. Obviamente, se venden productos elaborados a base de este colorido fruto tales como mermeladas o jugos, pues se considera que es el mejor de la región.

Aunque se cuenta que la pitaya debe ser cortada de los órganos, de hasta dos metros de altura, durante la noche, para evitar que sea afectada por el calor, lo cierto es que también se hace para que estén listas a temprana hora de la mañana para ser llevadas a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) o al pie de la carretera, para ser comercializadas.

Entre otras festividades de Techaluta también están las fiestas taurinas del 9 al 16 de septiembre; en honor a san Sebastián Mártir, del 11 al 20 de enero; y las celebraciones a la Virgen de Guadalupe, del 3 al 9 de diciembre.

