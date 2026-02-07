Un tráiler con reporte de robo y que transportaba mercancía con un valor aproximado de 1.5 millones de pesos fue recuperado en el municipio de Degollado, en la Región Ciénega de Jalisco, por elementos de la Policía del Estado. El conductor de la unidad fue resguardado por los elementos de seguridad luego de que, presuntos sujetos armados, abandonaron el tractocamión en un camino de terracería.

Tras las labores de búsqueda, los policías localizaron en una franja en el poblado de Los Ranchitos el tráiler con los sellos de seguridad y la mercancía intacta. Uno de los dos remolques del camión de carga cuenta con un reporte de robo vigente.

Según información preliminar, los sujetos armados que presuntamente robaron el camión abandonaron el vehículo en el camino de terracería y huyeron del lugar al notar la presencia policial en la zona. No se reportaron personas detenidas tras los hechos.

Degollado, epicentro del crimen

En el último año, Degollado, un municipio de 20 mil habitantes, se ha convertido en el foco nacional por ser el pueblo con mayor robo de combustible a ductos de Pemex en México. Durante 2025 se detectaron 615 tomas clandestinas, mientras que en lo que va del año se registran al menos 44 ordeñas de hidrocarburo, de acuerdo con datos de la Fiscalía General de la República.

En semanas pasadas, el gobernador Pablo Lemus anunció la implementación de operativos y el uso de drones para reforzar la seguridad y vigilancia en el municipio, así como combatir el delito de huachicol.

AO

