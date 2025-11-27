Elementos operativos de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara lograron la detención de dos presuntos ladrones que habrían usurpado una pantalla de plasma de un restaurante bar de la colonia Americana.

Las aprehensiones se enmarcaron dentro del Operativo Americana. Se recibió un reporte a través del C5 Guadalajara de dos personas ajenas al interior de un negocio ubicado en avenida de la Paz en su cruce con la calle Juan de Ojeda.

Al llegar al lugar, los oficiales dieron con los dos hombres; uno de ellos se encontraba al interior del restaurante y otro al exterior. Este último estaba recibiendo una pantalla del primero, por lo que fueron asegurados.

Tras realizar la revisión conforme a protocolo se les aseguró una pantalla de 32 pulgadas, un martillo y unas cizallas de corte. Los sujetos causaron daños en el negocio valuados por la parte afectada en un monto aproximado de 12 mil pesos.

Los detenidos fueron identificados como Julio César "N" de 30 años de edad y Carlos Armando "N" de 37 años de edad. Ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público.

¿Cómo reportar un incidente a Policía de Guadalajara?

Para reportar un incidente a la policía en Guadalajara, puedes utilizar los siguientes métodos, dependiendo de si se trata de una emergencia o no:

Para Emergencias existe el número global 911 a través del cual se pueden canalizar todas las situaciones que requieran servicios de las distintas policías, bomberos o protección civil.

Para Reportes No Urgentes y Denuncias

Teléfono de la Policía de Guadalajara: Puedes comunicarte directamente con la Policía Municipal de Guadalajara al 33-1201-6070 para solicitar asistencia o realizar reportes no urgentes a través de redes sociales

Puedes comunicarte directamente con la Policía Municipal de Guadalajara al 33-1201-6070 para solicitar asistencia o realizar reportes no urgentes a través de redes sociales Denuncia anónima : Si deseas denunciar un delito de forma anónima, puedes llamar al 089

: Si deseas denunciar un delito de forma anónima, puedes llamar al 089 Denuncia en línea : La Fiscalía del Estado de Jalisco ofrece un sistema de denuncia en línea para ciertos tipos de incidentes, como el extravío de documentos o dispositivos móviles, sin necesidad de acudir físicamente a una agencia del Ministerio Público

: La Fiscalía del Estado de Jalisco ofrece un sistema de denuncia en línea para ciertos tipos de incidentes, como el extravío de documentos o dispositivos móviles, sin necesidad de acudir físicamente a una agencia del Ministerio Público Presencialmente: También puedes presentar una denuncia directamente en las oficinas de la Fiscalía o en una comisaría local

Te puede interesar: Estos conciertos en Guadalajara están al 2x1 en Superboletos

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB