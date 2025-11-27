Médico es vinculado a proceso por muerte de mujer en cirugía estética

Una mujer que fue intervenida quirúrgicamente en un hospital de la Colonia Mezquitán Country , en el Municipio de Guadalajara, el pasado 5 de julio, procedimiento en el cual falleció. El médico a cargo de esta operación estética ya fue vinculado a proceso por presunta negligencia.

La Fiscalía de Jalisco , a través de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social y la Unidad de Investigación Especializada en Delitos Varios , comenzó con las investigaciones que, primero, permitieron asegurar el quirófano y el instrumental médico presuntamente utilizado durante el procedimiento, y ahora, vincular a un presunto responsable.

El médico, José de Jesús “N” , tuvo su audiencia de imputación el pasado 19 de noviembre, sin embargo, la defensa se acogió al término constitucional, por lo que la continuación de dicho proceso se desahogó ayer, 24 de noviembre.

Luego de que la Vicefiscalía integró la carpeta de investigación con datos sólidos, el Juzgado decidió vincular a proceso a José de Jesús “N” por los delitos de responsabilidad médica y homicidio culposo.

De acuerdo con los dictámenes, se presume que durante el procedimiento estético, el hígado y grandes vasos sanguíneos de la mujer fueron lacerados, por lo que las investigaciones continúan para esclarecer los hechos.

El Juzgado decidió vincular a proceso al médico por ambos delitos, dictándole medidas cautelares diversas para garantizar que no se evada la acción de la justicia.

Se fijaron, además, seis meses como plazo de cierre de las investigaciones complementarias.

Cirugías plásticas en México

Según información de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica , México es el tercer lugar a nivel mundial en realización de cirugías estéticas, solo después de Estados Unidos y Brasil.

Los tres procedimientos corporales más realizados son la liposucción, la abdominoplastia y la transferencia grasa a glúteos.

Las complicaciones más comunes que se presentan son infecciones, necrosis de tejidos, deformidades de las áreas operadas, e incluso la muerte.

