Esta es la tercera semana del primer mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualiza, procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Jitomate huaje por kilo a $4.80 pesos

Papaya por kilo a $29.80 pesos

Melón chino por kilo a $21.80 pesos

Manzana Red Delicious por kilo a $34.80 pesos

Zanahoria por kilo a $13.80 pesos

Limón con semilla por kilo a $23.80 pesos

Aguacate Hass malla a $27.80 pesos la pies

Chile serrano por kilo a $49.80 pesos

Brócoli por kilo a $49.80 pesos

Pera Danjou por kilo a $36.80 pesos

Col Blanca por kilo a $19.90 pesos

Champiñón blanco por kilo a $89.90 pesos

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Molida de res 80/20 por kilo a $107.90 pesos

Pollo entero fresco por kilo a $38.90 pesos

Chuleta de lomo de cerdo ahumada por kilo a $118 pesos

Pechuga de pollo sin hueso congelada por kilo a $99 pesos

Milanesa de pollo delgada por kilo a $173.90 pesos

Fajita de pollo por kilo a $99 pesos

Filete de basa por kilo a $98.90 pesos

Camarón coctelero chico por kilo a $179 pesos

Medallón de pechuga pollo por kilo a $158 pesos

Sierra congelada por kilo a $79.90 pesos

Combinado con mariscos por kilo a $109 pesos

Te puede interesar: Emiten orden de arresto contra Alfredo Adame

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB