Este lunes, la Fiscalía de Jalisco confirmó que llevan a cabo revisiones de la Comisaría de Puerto Vallarta, como parte de las investigaciones que se siguen por la desaparición de dos personas en el municipio.

Se trata de dos hombres de quienes se desconoce su paradero desde el pasado 2 de enero, de quienes no se brindaron más datos, y por quien la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas realiza, de la mano del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), una revisión administrativa para analizar documentación, ingresos y egresos de la base ubicada en la delegación de Ixtapa.

Lo anterior, debido a que, según confirmó la Fiscalía de Jalisco, se tienen datos de que las dos personas reportadas como desaparecidas estuvieron previamente detenidas en esta comisaría "por faltas administrativas", y después de ello se reportó su desaparición.

Tras las diligencias, señaló la autoridad estatal, no se reportaron personas detenidas y las indagatorias continúan sin que se hubieran brindado mayores datos sobre las víctimas ni sobre el caso investigado por las autoridades.

