Conectan López Mateos con Camino Real a Colima con vialidad renovada

Con una inversión de 108 millones de pesos en la remodelación de la Avenida la Tijera en Tlajomulco de Zúñiga se tiene una alternativa más funcional para conectar las avenidas López Mateos con Camino Real a Colima.

El presidente municipal, Gerardo Quirino, explicó que esta vialidad es parte de la infraestructura complementaria vial para desahogar la avenida López Mateos.

"Es una vía alterna donde vamos a poder conectar estas dos arterías principales donde estamos, ya con un esquema totalmente de movilidad", dijo.

Anteriormente esta avenida estaba más estrecha, tenía una superficie de rodamiento en mal estado, con baches y deformaciones, falta de señalamientos, de iluminación, cajones de estacionamiento y banquetas. Ahora cuenta con nueva superficie de rodamiento más ancha, señalamientos, banquetas y cruceros seguros y cajones de estacionamiento.

"Con esto, si está saturado López Mateos, podrán tomar esta avenida para conectar con Camino Real y viceversa", añadió.

La avenida se complementará con la de San Agustín y Gavilanes que tendrán la posibilidad de tener tres vías de comunicación entre López Mateos y Camino Real a Colima.

Celso de Jesús Álvarez Solórzano, director de Obras Públicas de Tlajomulco de Zúñiga, explicó que esta obra fue posible gracias a la donación de casi 120 metros lineales de la empresa ABB.

"Esto mejora considerablemente el radio de giro al ingreso de López Mateos, teníamos una zona muy estrecha y con el acercamientos y buena voluntad de la empresa y logramos liberar este carril para que se generen mejores maniobras y generar un acceso más controlado", dijo.

La obra contemplo mil 600 metros cuadrados de intervención, cinco kilómetros de tubería, la instalación de un colector pluvial que va a mejorar las condiciones durante el temporal de lluvias y se modernizó la red hidráulica, entre otras obras.

"Todos estos trabajos conllevan una etapa de mantenimiento eso quiere decir que durante toda la administración vamos a tener personal arreglando cualquier desperfecto", añadió.

En la inauguración de la obra estuvieron vecinos, presentes representantes de las empresas que operan en la zona, líderes vecinales y funcionarios públicos.

