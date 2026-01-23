A partir de las cifras compartidas por el Inegi en su Encuesta de Seguridad Pública Urbana (ENSU), se reveló que, al cierre de 2025, Tonalá logró disminuir casi nueve puntos porcentuales su percepción de inseguridad.

De acuerdo con los datos correspondientes al último trimestre de 2025, Tonalá pasó de 65.4% en el mes de septiembre a 56.5% en diciembre, es decir, la percepción de inseguridad de la ciudadanía descendió 8.9 puntos porcentuales en este periodo.

Las estadísticas revelaron que, con esta cifra, Tonalá se ubicó como el segundo municipio del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) con mejor percepción de seguridad por parte de las y los ciudadanos, solo por debajo de Zapopan, que reportó 54.7% en la percepción de inseguridad.

De hecho, según las cifras de la ENSU, Tonalá fue el único municipio que logró disminuir la percepción de inseguridad en toda el AMG en el periodo mencionado.

Miguel Magaña Orozco, Coordinador del Gabinete de Seguridad, Emergencias y Movilidad, afirmó que estos resultados "son reflejo del trabajo coordinado y estratégico de las cuatro dependencias que integran la Coordinación a su mando: Comisaría, Protección Civil y Bomberos, Prehospitalaria y Movilidad", así como de la buena relación institucional y apoyo de las instancias estatales y federales.

También, dijo, "se debe a que, de forma histórica, se han invertido millones de pesos en la seguridad y servicios de emergencias".

De las ciudades de Jalisco analizadas por la ENSU, en el comparativo Puerto Vallarta fue el municipio que más incrementó su percepción de inseguridad al subir 7.3% estos niveles, reportando un 32% al cierre de 2025, en comparación con el 24.7% del trimestre previo, sin embargo, se mantiene con las cifras más bajas en este rubro.

