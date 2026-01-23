Fiscalía detiene en Zapopan a hombre buscado por abuso sexual

Este viernes la Secretaría de Seguridad del Estado dio a conocer la aprehensión lograda por elementos de la Policía Metropolitana (Metropol), quienes en coordinación con la Fiscalía del Estado, detuvieron a un hombre que contaba con una orden de aprehensión vigente por su presunta responsabilidad en abuso y violación a la intimidad sexual.

La dependencia explicó que la Metropol recibió informes de la Fiscalía sobre la búsqueda de quien estaba identificado como Nicolás "N", de 37 años, por lo que, tras diversas labores de inteligencia, investigación y análisis, establecieron una acción de rastreo focalizado, en la Colonia Colli Urbano, en Zapopan.

El hombre fue encontrado en el cruce de las calles Volcán Jorullo y Volcán de Barú, en la colonia mencionada, y tras corroborar que se trataba de quien contaba con un mandamiento judicial vigente por los delitos de abuso sexual, violación a la intimidad sexual y delitos contra la dignidad de las personas, le cumplimentaron la orden de aprehensión .

Según la información que versa en la carpeta de investigación por el caso en el que se le señala, el individuo presuntamente agredió sexualmente a una mujer y grabó material gráfico para su difusión, lo que deberá continuar siendo investigado por un agente del Ministerio Público, ante quien quedó a disposición.

De acuerdo con el Artículo 176-BIS 3 del Código Penal del Estado, comete el delito de violación a la intimidad sexual quien difunda, exponga, almacene, comparta, distribuya cualquier contenido erótico o sexual sin el consentimiento de la otra persona, finalizó la Secretaría de Seguridad Estatal.

