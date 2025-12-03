Miércoles, 03 de Diciembre 2025

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco | Accidentes

Accidentes colapsan la autopista Guadalajara-Colima

Se reportaron dos accidentes en la importante vía que comunica a Jalisco con el estado vecino; hay tramos cerrados

Por: Marck Hernández

Se presume que los accidentes en la Guadalajara-Colima habrían sido provocados por la neblina matutina. ESPECIAL / Protección Civil y Bomberos Jalisco

Dos accidentes vehiculares ocurridos la mañana de este miércoles 3 de diciembre en la autopista Guadalajara-Colima, provocaron caos vial y el cierre de la circulación en un tramo de la vía.

El primero de ellos sucedió poco antes de las 09:00 horas, en el municipio de Gómez Farías, a la altura del kilómetro 78+900 de la autopista.

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (UEPCBJ) de Jalisco informó que se trató de un choque múltiple con saldo de 3 lesionados leves, uno de ellos fue trasladado por la Cruz Roja de Ciudad Guzmán para recibir atención médica.

El segundo caso ocurrió a las 09:00 horas, en el kilómetro 80, a la altura del municipio de Zapotlán el Grande.

En este accidente, hubo participación y un choque entre 3 vehículos de carga, resultando 2 lesionados leves, lo que provocó el cierre a la circulación en la autopista.

Al percance acudieron elementos de la UEPCBJ y de la Guardia Nacional para atenderlo y apoyar a las personas lesionadas.

Presuntamente, los accidentes se habrían derivado de la neblina matutina en aquella zona.

