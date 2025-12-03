La plataforma México Desconocido y la Secretaría de Turismo de Jalisco (SecturJal) reconocieron por primera vez a lo más sobresaliente de la industria turística estatal con los premios "Lo Mejor de Jalisco 2025".

La secretaria de Turismo, Michelle Fridman, explicó que se premiaron 24 categorías. "Hemos trabajado con todo el empresariado y es una forma de reconocer el trabajo de todos ellos. Tenemos gente de todo el estado", comentó.

Esta iniciativa surge del esfuerzo conjunto de profesionales, empresarios y trabajadores del sector turístico que han contribuido a posicionar a Jalisco como un referente nacional en turismo, tradición e innovación.

Las 24 categorías abarcan: Gastronomía, turismo cultural, hospedaje, aventura, bienestar, personalidades del sector, entre otros segmentos clave de la oferta turística del estado.

Las categorías y los nominados fueron seleccionados mediante un proceso de voto abierto por las audiencias de México Desconocido.

Las votaciones de “Lo Mejor de Jalisco 2025” se llevaron a cabo del 6 al 23 de noviembre de 2025, en lomejordejalisco.com, permitiendo al público elegir a sus favoritos en cada una de las 24 categorías.

En la ceremonia de premiación se entregaron los galardones a las experiencias turísticas más sobresalientes del estado.

