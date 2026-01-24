El cuerpo de un hombre fue localizado la mañana de este sábado sin vida y con huellas de golpes en el municipio de Guadalajara.

Los hechos fueron reportados en el estacionamiento de un complejo de edificios en la colonia Villas de San Juan, del municipio tapatío.

Cerca de las 8:30 horas, policías municipales recibieron un reporte en el que les informaban sobre una persona inconsciente entre dos vehículos estacionados en una torre habitacional en las calles Manzano al cruce con Normalistas, en la colonia mencionada.

Al arribar al lugar, los oficiales tapatíos localizaron el cuerpo de un hombre, quien tenía entre 40 a 45 años de edad. El cuerpo del hombre tenía varios golpes en el rostro.

Al solicitar el apoyo de los servicios médicos municipales, se corrobora que ya no contaba con signos vitales, dándolo por muerto.

Presuntamente, el hombre se encontraba en situación de calle y solía frecuentar los edificios, aparentemente para dormir en ellos.

Trascendió la posibilidad de que el hombre hubiera sido agredido, ya que se recibió el reporte de una riña en el punto.

