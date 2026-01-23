Hace unos momentos, a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil y Bomberos Puerto Vallarta, las autoridades informaron el estatus de banderas de las playas del municipio y una de ellas cuenta con bandera roja por lo que el ingreso recreativo está prohibido debido a las condiciones marítimas.

La playa en cuestión es Playa Conchas Chinas, la cual presenta un oleaje inapropiado para el ingreso recreativo.

El día de hoy no se publicó aviso de presencia de fauna silvestre dañina para el humano en las distintas playas del municipio. Sin embargo, cualquier avistamiento deberá ser reportado ante las autoridades a través del número global de emergencia 911.

Por otro lado, las siguientes playas tienen bandera amarilla, la cual advierte al bañista que tome cierta precaución debido a que podría haber riesgos moderados como corrientes fuertes, oleaje elevado o algún tipo de peligro:

Playa Gemelas

Playa Muertos

Playa Burros

Playa Malecón

Playa Camarones

Playa Flamingos

Playa Holly

Playa de Oro

Ante esta situación, Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta pide a las y los visitantes respetar las indicaciones de los guardavidas y banderas preventivas.

¿Qué significa cada color de bandera en playas?

Bandera verde : Área segura para nadar

: Área segura para nadar Bandera amarilla : Nadar con precaución

: Nadar con precaución Bandera roja : Prohibido ingresar al mar

: Prohibido ingresar al mar Bandera morada : Presencia de fauna nociva

: Presencia de fauna nociva Bandera negra: Playa cerrada

