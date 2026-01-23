Canelo recupera la cima del boxeo en nivel de ingresos

El boxeador tapatío Saúl “Canelo” Álvarez continúa a la cima de los ingresos en el deporte al posicionarse como el boxeador que más ingresos generó en el año pasado con un total de 137 millones de dólares.

Saúl "Canelo" Álvarez continúa en la cima del boxeo. Pese a la derrota ante Terence Crawford, la cual acabó con su reinado en las 168 libras, el tapatío volvió a consagrar como el pugilista que más ingresos generó en 2025 con una cantidad de 137 millones de dólares.

De acuerdo con el diario especializado Sportico, el mexicano superó al propio Crawford por más del doble de ingresos (66 millones de dólares), además de otros nombres como el del japonés Naoya Inoue (62 millones), que es considerado el mejor libra por libra del mundo, además de Jake Pau (60 millones), que convirtió la pelea ante Anthony Joshua como una de las más vistas en la historia del deporte.

Para dimensionar la posición que actualmente tiene el "Canelo" en el mundo del pugilismo, desde 2021 ha dominado el rubro del pugilista que más ingresos ha obtenido, siendo este 2025 el año en el que sus ganancias ascendieron a más del doble; en parte por las dos peleas que tuvo ante William Scull y Terence Crawford, parte del contrato de cuatro combates con el jeque árabe Turki Alalshikh.

De hecho, el 2024 fue el único año de los últimos cinco en donde el nombre de Saúl Álvarez no estuvo en lo más alto del boxeo, ya que el pugilista inglés, Tyson Fury, fue el que se ganó ese sitio, gracias a las peleas que tuvo ante el ucraniano Oleksandr Usyk, las cuales le generaron ganancias de 147 millones de dólares.

De ahí en fuera, en 2021, el tapatío obtuvo 63 millones de dólares por sus combates. En 2022 la cifra ascendió a 89 millones. Mientras que, en 2023, las ganancias disminuyeron 66 millones, aunque, no por ello el "Canelo" dejó de ser el boxeador que más ganancias generó.

Para el próximo mes de septiembre, el tapatío regresará a los cuadriláteros en Arabia Saudita, así lo confirmó el propio jeque árabe Turki Alalshikh, y aunque, no han dado a conocer quién será el rival, se habla de que esta pelea volverá a ser un éxito taquillero, en gran medida, de lo que genera el "Canelo".

EL DATO

Único. El británico Tyson Fury ha sido el único capaz de destronar al "Canelo". En este momento, "Gypsy King" está retirado.

137 millones de dólares generó el "Canelo" por sus peleas ante Scull y Crawford en el 2025.

