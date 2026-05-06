El laboratorio de medicamentos clandestino que fue clausurado en la colonia Valle del Fortín, en Zapopan, distribuía medicamentos a otros estados de México y operaba varias farmacias y consultorios –que contaban con camillas para realizar procedimientos- en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). La información fue dada a conocer esta tarde por el titular de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco (Coprisjal), José Antonio Muñoz Serrano, quien también señaló que se trataba de una "red nacional" que ofrecía productos y soluciones milagro a pacientes.

El inmueble fue asegurado el pasado 2 de mayo por personal de la Fiscalía de Jalisco. El funcionario detalló que el laboratorio, perteneciente a la empresa denominada "Ultrafactor laboratorios", tenía una capacidad de producir 10 mil cápsulas diarias y cinco mil soluciones para uso intravenoso. El lugar operaba con una licencia sanitaria apócrifa que no justificaba las funciones que realizaban. Tampoco se encontró al responsable sanitario ni el aviso de funcionamiento y tenía al menos dos años en operación, indicó.

Se producían "pseudomedicamentos" para prevenir el cáncer, el COVID-19 y otras enfermedades, de acuerdo con las etiquetas de los productos encontrados en el sitio. Además, operaba una red de farmacias con espacios para la aplicación de soluciones intravenosas; dos de ellas, en Tlajomulco y Zapopan, fueron clausuradas por Coprisjal, añadió Muñoz Serrano.

"Estas farmacias tienen una característica: en la parte trasera, después de donde se encuentra el medicamento a la venta, hay camillas para recibir a las personas y aplicarles soluciones con estos productos […]. Hoy hemos desmantelado una red de farmacias y de productos, que seguramente iba a acabar con la vida de una persona", comentó.

El comisionado afirmó que ya trabajan con las Comisiones contra Riesgos Sanitarios de los estados que recibían estas sustancias a fin de que éstas sean rastreadas y aseguradas. Al tratarse de una investigación en curso, no ofreció mayores detalles, pero señaló que se obtuvo la base de datos de la empresa, por lo que se sabe a quién se vendían los productos y dónde se ubican el resto de las farmacias que manejaba.

Gracias a esta información, se logró desmantelar otros dos laboratorios clandestinos que ofrecían servicio de hospitalización para aplicar sueros vitaminados y que producían pseudotratamientos a partir de células madre. Éstos se ubicaban en Zapopan y en la colonia Providencia, en Guadalajara, y operaban al interior de una vivienda.

"El crimen organizado jamás deja factura de dónde se encuentra. Nosotros tenemos que seguir buscando con las denuncias de las gentes para poder llegar a estos lugares. Entonces, tenemos dos laboratorios ya asegurados y dos farmacias".

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OB

