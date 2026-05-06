La Asociación de Hoteles de Jalisco, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) México y autoridades estatales y municipales anunciaron la estrategia Tarjeta Azul: Cero tolerancia a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, un esfuerzo sin precedentes que articula voluntades del sector público, privado y social para prevenir y responder ante cualquier forma de violencia.Mark Christianson, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, explicó que este evento simboliza un compromiso firme y colectivo para que la fiesta del futbol también sea un espacio de cuidado, dignidad y protección para la niñez."Este momento histórico también nos convoca a asumir una responsabilidad ineludible: garantizar la protección de todas las niñas, niños y adolescentes", comentó.Juan Carlos Contreras, director general del C5 Jalisco, explicó que este sistema operará con el reporte de los hoteleros."Nosotros les hemos dado capacitación para atender las llamadas al 911 y desde ahí tener la comunicación con hoteleros, los moteles de la ciudad y coordinación con Fiscalía, la Secretaría y las policías municipales para que, en caso de que haya una denuncia, actuar inmediatamente", explicó.El funcionario añadió que debido a las capacitaciones que se tienen ya han tenido reportes.Entre los invitados en la presentación de la Tarjeta Azul estuvieron presentes: Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco; Michelle Fridman Hirsh, secretaria de Turismo de Jalisco; Bibiana Tenorio, directora de Turismo de Zapopan y secretaria técnica de la mesa de Trabajo de Turismo Comité FIFA.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB