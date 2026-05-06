La Asociación de Hoteles de Jalisco, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) México y autoridades estatales y municipales anunciaron la estrategia Tarjeta Azul: Cero tolerancia a la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, un esfuerzo sin precedentes que articula voluntades del sector público, privado y social para prevenir y responder ante cualquier forma de violencia.

Mark Christianson, presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco, explicó que este evento simboliza un compromiso firme y colectivo para que la fiesta del futbol también sea un espacio de cuidado, dignidad y protección para la niñez.

"Este momento histórico también nos convoca a asumir una responsabilidad ineludible: garantizar la protección de todas las niñas, niños y adolescentes", comentó.

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Juan Carlos Contreras, director general del C5 Jalisco, explicó que este sistema operará con el reporte de los hoteleros.

"Nosotros les hemos dado capacitación para atender las llamadas al 911 y desde ahí tener la comunicación con hoteleros, los moteles de la ciudad y coordinación con Fiscalía, la Secretaría y las policías municipales para que, en caso de que haya una denuncia, actuar inmediatamente", explicó.

El funcionario añadió que debido a las capacitaciones que se tienen ya han tenido reportes.

Entre los invitados en la presentación de la Tarjeta Azul estuvieron presentes: Maye Villa de Lemus, presidenta del Sistema DIF Jalisco; Michelle Fridman Hirsh, secretaria de Turismo de Jalisco; Bibiana Tenorio, directora de Turismo de Zapopan y secretaria técnica de la mesa de Trabajo de Turismo Comité FIFA.

Cómo funciona

Desde la llegada de los huéspedes con menores de edad en la recepción se piden identificaciones de los menores y los adultos que los acompañan.

Si la recepción identifica algo sospecho hace una llamada telefónica al 911

Se canaliza la unidad más próxima y se da vista a la Fiscalía.

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MB