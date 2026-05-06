Con mariachi, ballet folclórico y espectáculos que están inspirados en las tradiciones mexicanas, este miércoles fue presentada la gira “México en el Corazón” 2026, la cual es un proyecto cultural que recorrerá ciudades de México, Estados Unidos y Canadá con el objetivo de fortalecer el vínculo de comunidades migrantes con sus raíces mexicanas y jaliscienses.

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La gira contará con la participación de 56 artistas, entre ellos 22 integrantes del Ballet Folclórico de Guadalajara, que participarán por décima ocasión en este proyecto. Además, 23 de los artistas son originarios de Guadalajara.

¿Cuándo será la gira Gira “México en el Corazón 2026”?

La primera etapa del recorrido se realizará del 9 al 17 de mayo en la costa oeste de Estados Unidos, con presentaciones en ciudades como Los Ángeles, Anaheim, Salem y Seattle. Posteriormente, la segunda fase se desarrollará entre agosto y septiembre en distintas ciudades del sur y este de Estados Unidos y en Ottawa, Canadá.

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Durante esta edición, el espectáculo incluirá homenajes por los 100 años del nacimiento de José Alfredo Jiménez, además de presentaciones relacionadas con el juego de pelota mesoamericano y elementos vinculados con el Mundial de Futbol 2026 y la conmemoración por los 250 años de Estados Unidos.

Verónica Delgadillo y Pablo Lemus destacan la importancia de “México en el Corazón 2026”

Durante el arranque oficial, la presidenta municipal de Guadalajara, Verónica Delgadillo, destacó el papel del mariachi y el folclor como símbolos de identidad para las comunidades mexicanas que viven fuera del país.

“Van a llevar nuestra historia, nuestra cultura, nuestras tradiciones, colores y sonidos a millones de mexicanas y mexicanos. Ser mexicano o tapatío no depende de dónde vivas, sino de las raíces y tradiciones que llevas contigo”, afirmó.

La alcaldesa recordó además que el Ballet Folclórico de Guadalajara realizó el año pasado cuatro funciones con lleno total y adelantó que este año repetirán presentaciones durante octubre.

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Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, señaló que la gira tiene un papel importante para mantener el vínculo cultural de las comunidades migrantes con el estado.

“En Estados Unidos viven 5.4 millones de jaliscienses de tres generaciones distintas. Muchos de ellos no nacieron en México, pero tienen en su sangre la pasión por México y Jalisco. Lo que hace esta gira es refrescar sus raíces y fortalecer esos vínculos”, expresó.

Las presentaciones alcanzan cada año a cerca de 100 mil asistentes

El mandatario estatal aseguró que las presentaciones alcanzan cada año a cerca de 100 mil asistentes presenciales en 22 ciudades estadounidenses y ahora también incluirán una sede en Ottawa, Canadá.

Además, estimó que alrededor de 6.5 millones de personas siguen las actividades de la gira a través de redes sociales y transmisiones digitales.

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Sergio Suárez Ramírez, presidente de NAIMA, organización impulsora del proyecto, aseguró que “México en el Corazón” busca reforzar el sentido de identidad cultural entre comunidades mexicoamericanas.

“Hoy no solamente damos el banderazo de salida de una gira cultural, sino de una celebración de identidad, orgullo y unidad. Nuestra gente necesita recordar quién es, sus raíces y la riqueza cultural que llevamos dentro”, afirmó.

Por su parte, Luis Gustavo Padilla Montes, presidente de la Fundación Universidad de Guadalajara USA, destacó que el proyecto se ha convertido en uno de los esfuerzos culturales más importantes de vinculación entre Jalisco y las comunidades mexicanas en Estados Unidos.