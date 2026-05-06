Este miércoles 6 de mayo, Donald y Melania Trump rindieron homenaje a madres militares en la Casa Blanca previo a la celebración del Día de la Madre. El presidente de Estados Unidos y la primera dama celebraron la memoria de los miembros del Comando de Apoyo Logístico fallecidos en Kuwait en 2026 y Trump aprovechó para hablar sobre los resultados en el combate al narcotráfico y mandar un mensaje amenazador para México respecto al combate al crimen organizado.

Esta fue la amenaza de Trump respecto al combate al crimen organizado

"Las drogas que entraban por vías marítimas han disminuido en un 97% y ahora hemos comenzado a desplegar la fuerza territorial, la cual es mucho más sencilla. Escucharán algunas quejas de algunas personas en quizá México y otros lugares, pero si no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos" sentenció el mandatario estadounidense, sin indicar qué personas podrían molestarse con este tipo de mensaje.

La declaración se inserta en medio de la polémica por la presencia de dos agentes de la CIA en un operativo ocurrido en Chihuahua en el que se destruyó un "narcolaboratorio". La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a 50 personas al considerar la posibilidad de personas que hayan cometido delitos en materia de seguridad nacional, luego de que se revelara que los dos agentes se encontraban en territorio nacional sin los permisos suficientes para participar en funciones operativas.

La Presidenta Sheinbaum pidió a la FGR rendir cuentas respecto al suceso y aseguró que las autoridades de Chihuahua no pueden excusar la entrada de agentes extranjeros con que no sabían los protocolos ni conocían lo que establecen la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Trump y Melania rinden homenaje a militares caídos

La pareja presidencial rindió tributo a los miembros del servicio del 103 Comando de Apoyo Logístico que murieron el 1 de marzo de 2026 en el puerto de Shuaiba, Kuwait, mientras participaban en la Operación Furia Épica inserta en la guerra contra Irán.

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El evento estuvo centrado en la angustia que enfrentan las madres de militares al momento en que sus hijos e hijas realizan operativos en el extranjero. De igual forma, se compartió un mensaje de esperanza respecto a los elementos desplegados en el extranjero, confiando en un regreso seguro a su país.

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