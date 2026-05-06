La temporada de lluvias 2026 en Jalisco comenzará oficialmente el 15 de mayo, aunque las precipitaciones constantes se establecerán hasta junio, según datos del Servicio Meteorológico Nacional. Este desfase no es menor. Significa semanas de calor acumulado, seguidas por lluvias que podrían intensificarse rápidamente.Aunque una lluvia reciente sorprendió a habitantes de Guadalajara, especialistas aclaran que estos eventos aún responden a condiciones locales, no al patrón completo del temporal.El comportamiento del clima este año está ligado al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), monitoreado por la Comisión Nacional del Agua. Actualmente, el sistema se encuentra en:Según la autoridad existe un 93% de probabilidad de condiciones neutrales entre marzo y mayo de 2026, sin embargo, el panorama cambia hacia la segunda mitad del año. El punto crítico del temporal se espera entre finales de agosto y septiembre. Durante ese periodo, el posible desarrollo de El Niño podría provocar:Esto se debe a que El Niño eleva la temperatura del océano, lo que intensifica la formación de sistemas tropicales.Después de meses dominados por La Niña (especialmente entre agosto de 2025 y febrero de 2026), los registros recientes muestran un cambio.Desde marzo:La Comisión Nacional del Agua señala que:Hay un 55% de probabilidad de transición a condiciones neutrales en los próximos meses.Por ahora, no de forma inmediata. El Servicio Meteorológico Nacional aclara que las lluvias actuales en Jalisco no son causadas por El Niño y su posible impacto se evaluará hacia la segunda mitad de 2026Sin embargo, estados del sur como:Podrían resentir antes los efectos, con lluvias más intensas. Aunque suene técnico, este fenómeno impacta directamente en:La temporada 2026 no será uniforme. Se perfila como un periodo de altibajos extremos, donde el clima pasará de calor intenso a lluvias severas en cuestión de semanas. El reto para autoridades y ciudadanos será adaptarse a un entorno cambiante, donde la vigilancia constante será clave.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03BB