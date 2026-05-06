Miércoles, 06 de Mayo 2026

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Así impactará fenómeno "El Niño" la temporada de lluvias en Jalisco

La temporada de lluvias en Jalisco ya dio señales inesperadas, pero lo más fuerte aún no llega: autoridades advierten un 2026 con contrastes extremos que podrían impactar tu día a día entre calor, tormentas intensas y cambios bruscos en el clima

Por: El Informador

El comportamiento del clima este año está ligado al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), monitoreado por la Comisión Nacional del Agua. CANVA

El comportamiento del clima este año está ligado al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), monitoreado por la Comisión Nacional del Agua. CANVA

La temporada de lluvias 2026 en Jalisco comenzará oficialmente el 15 de mayo, aunque las precipitaciones constantes se establecerán hasta junio, según datos del Servicio Meteorológico Nacional. Este desfase no es menor. Significa semanas de calor acumulado, seguidas por lluvias que podrían intensificarse rápidamente.

Aunque una lluvia reciente sorprendió a habitantes de Guadalajara, especialistas aclaran que estos eventos aún responden a condiciones locales, no al patrón completo del temporal.

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El factor clave: transición entre La Niña y El Niño

El comportamiento del clima este año está ligado al fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENOS), monitoreado por la Comisión Nacional del Agua. Actualmente, el sistema se encuentra en:

Según la autoridad existe un 93% de probabilidad de condiciones neutrales entre marzo y mayo de 2026, sin embargo, el panorama cambia hacia la segunda mitad del año.

 

¿Cuándo llegarán las lluvias más intensas?

El punto crítico del temporal se espera entre finales de agosto y septiembre. Durante ese periodo, el posible desarrollo de El Niño podría provocar:

  • Tormentas más severas
  • Lluvias por encima del promedio
  • Mayor actividad ciclónica en el Pacífico

Esto se debe a que El Niño eleva la temperatura del océano, lo que intensifica la formación de sistemas tropicales.

¿Qué está pasando con el clima actualmente?

Después de meses dominados por La Niña (especialmente entre agosto de 2025 y febrero de 2026), los registros recientes muestran un cambio.

Desde marzo:

  • Se detecta aumento en la temperatura del Pacífico ecuatorial
  • Se debilita la influencia de La Niña
  • Se abre paso a una fase neutral

La Comisión Nacional del Agua señala que:

Hay un 55% de probabilidad de transición a condiciones neutrales en los próximos meses.

¿El Niño afectará directamente a Jalisco?

Por ahora, no de forma inmediata. El Servicio Meteorológico Nacional aclara que las lluvias actuales en Jalisco no son causadas por El Niño y su posible impacto se evaluará hacia la segunda mitad de 2026

Sin embargo, estados del sur como:

  • Guerrero
  • Oaxaca
  • Chiapas

Podrían resentir antes los efectos, con lluvias más intensas. Aunque suene técnico, este fenómeno impacta directamente en:

  • Inundaciones urbanas
  • Calor extremo previo a lluvias
  • Cortes de energía por tormentas
  • Tráfico y movilidad
  • Riesgos en zonas vulnerables

Tips rápidos para prepararte desde ahora

  • No te confíes por lluvias aisladas: el temporal real inicia en junio
  • Prepárate para calor intenso en mayo
  • Revisa drenajes y techos en casa
  • Sigue reportes oficiales del SMN y Conagua
  • Anticipa lluvias fuertes entre agosto y septiembre
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La temporada 2026 no será uniforme. Se perfila como un periodo de altibajos extremos, donde el clima pasará de calor intenso a lluvias severas en cuestión de semanas. El reto para autoridades y ciudadanos será adaptarse a un entorno cambiante, donde la vigilancia constante será clave.

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