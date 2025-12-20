¿Turismo gastronómico? Para los usuarios expertos de Taste Atlas no hay duda; al menos en México, el mejor lugar para probar experiencias en torno a la comida es Guadalajara.La capital de Jalisco es la ciudad número 31 en su listado de las 100 mejores ciudades del mundo para comer en su edición de premios para la temporada 25/26. De acuerdo con los usuarios de la plataforma, en términos de comida en Guadalajara no te puedes perder la carne en su jugo, la torta ahogada y el biónico.Aunque también puedes buscar otras delicias como la birria, el pozole, los charales y los frijoles puercos. Así mismo, deberás poner atención a productos regionales como el queso adobera y la sangrita. Con respecto a las bebidas espirituosas, el tequila es el líder, pero también se recomienda tomar raicilla. Aunque quizá en cuestión de bebidas, lo ideal sea que no te vayas sin probar el tejuino.Con respecto a los restaurantes y puestos de comida que debes visitar, Taste Atlas recomienda una lista de 17 lugares que debes visitar.Kamilos 333Tortas ToñoKarne Garibaldi Santa TereEl SacromonteBirriería las 9 esquinasLa ChataTortas Ahogadas Enrique el ViejoTortas Ahogadas DanyTortas Ahogadas El Príncipe HerederoLas Titas Santa TereCantina La IberiaFoco al AireTortas Ahogadas MigueBirriería La VictoriaNaranja TacosCantina La Sin RivalLos Famosos Equipales* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB