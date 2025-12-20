¿Turismo gastronómico? Para los usuarios expertos de Taste Atlas no hay duda; al menos en México, el mejor lugar para probar experiencias en torno a la comida es Guadalajara.

La capital de Jalisco es la ciudad número 31 en su listado de las 100 mejores ciudades del mundo para comer en su edición de premios para la temporada 25/26. De acuerdo con los usuarios de la plataforma, en términos de comida en Guadalajara no te puedes perder la carne en su jugo, la torta ahogada y el biónico.

Aunque también puedes buscar otras delicias como la birria, el pozole, los charales y los frijoles puercos. Así mismo, deberás poner atención a productos regionales como el queso adobera y la sangrita. Con respecto a las bebidas espirituosas, el tequila es el líder, pero también se recomienda tomar raicilla. Aunque quizá en cuestión de bebidas, lo ideal sea que no te vayas sin probar el tejuino.

Con respecto a los restaurantes y puestos de comida que debes visitar, Taste Atlas recomienda una lista de 17 lugares que debes visitar.

Estos son los restaurantes que debes visitar en Guadalajara, según Taste Atlas

Kamilos 333

C. José Clemente Orozco 333, Santa Teresita

Tortas Toño

Varias ubicaciones

Karne Garibaldi Santa Tere

Calle Garibaldi 1306, Santa Teresita

El Sacromonte

C. Pedro Moreno 1398, Col Americana,

Birriería las 9 esquinas

C. Colón 384, Zona Centro

La Chata

Varias ubicaciones

Tortas Ahogadas Enrique el Viejo

Camarena 90, Col Americana

Tortas Ahogadas Dany

C. Justo Sierra s/n, Ladrón de Guevara

Tortas Ahogadas El Príncipe Heredero

Epigmenio González 200, Mexicaltzingo

Las Titas Santa Tere

C. Andrés Terán 525-LOCAL, Santa Teresita,

Cantina La Iberia

C. Alameda 9, El Retiro

Foco al Aire

Av Guadalupe 756, Chapalita

Tortas Ahogadas Migue

C. Mexicaltzingo 1727, Col Americana,

Birriería La Victoria

C. Manuel Acuña 1511, Villaseñor

Naranja Tacos

Varias ubicaciones

Cantina La Sin Rival

Calz Independencia Sur 699, Barragán Hernández

Los Famosos Equipales

C. Juan Álvarez 704, Artesanos

