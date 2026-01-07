Ernestina Godoy designó al segundo al mando dentro de la FGR: Raúl Jiménez

El pasado 6 de enero, Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República (FGR), realizó designaciones de integrantes que faltaban en la dependencia, uno de los más relevantes fue Raúl Armando Jiménez Vázquez, quien asumirá la titularidad de la Fiscalía Especializada de Control Competencial (FECOC) .

En un comunicado, señaló que estos cambios se realizaron con fundamento en la Ley Orgánica y el Estatuto Orgánico de la FGR. En caso de que Godoy se ausente de su encargo, Raúl Jiménez sería el segundo al mando en la dependencia .

Raúl Jiménez Vázquez, de abogado a fiscal

Raúl Armando Jiménez Vázquez es licenciado en Derecho con mención honorífica por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En la Máxima Casa de Estudios también cursó estudios superiores de especialización, maestría y doctorado, obteniendo el grado académico de Doctor en Derecho.

Se ha desempeñado como catedrático en su alma mater, la Facultad de Derecho de la UNAM.

De acuerdo con su semblanza, ha prestado servicios en la Administración Pública Federal y como gerente de Arrendamiento de Embarcaciones en Petróleos Mexicanos (Pemex) durante más de dos décadas.

Raúl Jiménez, asimismo, ha fungido como secretario Ejecutivo de Comité de Construcción, Adquisición, Arrendamiento y Fletamento de Embarcaciones en Pemex .

El académico igualmente se desempeñó como el abogado General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En fechas recientes, Raúl Jiménez Vázquez fue consejero adjunto de Control Constitucional de la Presidencia de la República.

Actualmente, por designación de Ernestina Godoy, será el nuevo titular de la FECOC, una instancia estratégica encargada de asuntos internacionales, cooperación, tratados, y que también supervisa áreas de competencia y cumplimiento de servidores públicos. Es una unidad clave para la FGR, que coordina funciones de alta relevancia, como la representación internacional y la investigación de delitos transnacionales .

