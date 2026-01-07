Esta mañana, oficiales de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara detuvieron a tres hombres que presuntamente sustrajeron pertenencias de una casa habitación ubicada en la colonia Prados Providencia, dentro del municipio.

Elementos de Policía de Guadalajara patrullaban en las inmediaciones de las calles Pompeya y Rubén Darío cuando fueron abordados por una persona que señaló que varios sujetos habían ingresado a su propiedad. Tras ello, los oficiales se acercaron a la finca señalada y avistaron a tres individuos que salían de la misma y que, al percatarse de la presencia policial, intentaron huir.

Poco después, los tres sujetos fueron asegurados. Tras la revisión bajo protocolo, policías de Guadalajara logalizaron una consola de videojuegos, cuatro controles de ella y una Tablet. El monto aproximado de dichos equipos es de 10 mil pesos.

Los sujetos fueron identificados como Abraham "N" de 29 años de edad, Gustavo Martín "N" de 27 y Víctor Armando "N" de 35 años. Las tres personas fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación legal y abrir su respectiva carpeta de investigación.

¿Cómo reportar un incidente a la Policía de Guadalajara?

Para realizar una llamada a la Policía en Guadalajara, puedes marcar el número de emergencia único en México, el 911, o el número directo de la Policía de Guadalajara, 33-1201-6070. Si necesitas reportar un delito de manera anónima, puedes llamar al 089 y evitar cualquier confesión de datos personales.

