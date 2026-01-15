En las primeras horas de este jueves 15 de enero, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan atendieron un reporte de incendio en una tienda de abarrotes en la colonia Camino Real, dentro del municipio.

El incidente movilizó a unidades de la Base 4 de la Coordinación, las cuales se trasladaron de inmediato al domicilio señalado luego de haber recibido la notificación del incendio. Al llegar al domicilio señalado, notaron que se propagaba el fuego en un área aproximada de 8 x 6 metros. Por ello, los oficiales realizaron un ingreso forzado a la tienda de abarrotes para iniciar con las labores de control y extinción con agua a presión en cuanto antes.

Luego de algunos minutos de primeras atenciones, se logró sofocar el fuego. Posteriormente se realizaron maniobras de enfriamiento y eliminación de riesgos para evitar reactivaciones. El reporte final del incendio muestra que no se reportaron personas lesionadas.

La información fue compartida a través de redes sociales oficiales de Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan

¿Cómo reportar un incendio a Bomberos de Zapopan?

En caso de incendio o algún otro incidente, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan a través del teléfono 33 3818 2203.

Recuerda que, tal y como sucedió en esta ocasión, la atención rápida puede determinar la extensión del fuego, sobre todo cerca de espacios inflamables.

