Detienen a uno en la colonia Beatriz Hernández por narcomenudeo

La detención se logró gracias a elementos de la Policía Metropolitana (Metropol), en coordinación con personal de la Fiscalía del Estado

Por: Rubí Bobadilla

El hombre contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud en su modalidad de posesión. ESPECIAL / SECRETARÍA DE SEGURIDAD

La mañana de este domingo, la Secretaría de Seguridad del Estado detuvo a un hombre señalado por el delito de narcomenudeo en calles de la colonia Beatriz Hernández, en el municipio de Guadalajara.

La detención se logró gracias a elementos de la Policía Metropolitana (Metropol), en coordinación con personal de la Fiscalía del Estado, quienes detuvieron al hombre quien contaba con una orden de aprehensión vigente por delitos contra la salud en su modalidad de posesión.

La captura, dijo la Secretaría de Seguridad, derivó del intercambio de información y vigilancia entre la Metropol y la Fiscalía de Jalisco, "lo que permitió ubicar al sujeto sobre la calle Eufemio Mendoza y la Calle Pedro Sánchez, en la Colonia Beatriz Hernández", refirió la secretaría.

Al localizarlo y aproximarse a él, los oficiales de la Unidad Motorizada ‘Guepardos’ le marcaron el alto y le realizaron una inspección conforme al protocolo. Tras verificar sus datos y corroborar la información del sujeto, se confirmó que se trataba del individuo por quien se había emitido la orden de aprehensión vigente.

"Por lo anterior, quien fue identificado como Javier “N”, de 30 años, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público para que se continúe con el proceso judicial correspondiente", finalizó la Secretaría de Seguridad del Estado.

