Policías de Guadalajara hallaron esta mañana a un hombre de alrededor de 40 años muerto al interior de un motel ubicado sobre avenida Inglaterra, en la colonia Moderna , y quien presuntamente falleció por intoxicación.

Se notificó sobre el hallazgo de una persona inconsciente alrededor de las 9:00 horas. A la llegada de los oficiales tapatíos al lugar, personal que trabaja en el lugar refirieron que el hombre llegó ayer por la noche al motel.

Tras concluir el plazo de la renta de la habitación, éstos se percataron de que estaba inconsciente, por lo que llamaron a los números de emergencia.

Paramédicos municipales confirmaron que el occiso ya no contaba con signos vitales, y tampoco con huellas de violencia. Se presume que la posible causa de muerte sea por intoxicación, sin embargo, será un agente del Ministerio Público del Estado el encargado de realizar las indagatorias correspondientes a fin de esclarecer los hechos.

El pasado 30 de octubre se localizó a otro hombre sin vida en la habitación de un motel ubicado sobre avenida Vallarta, en la colonia Ciudad Granja, en Zapopan. En aquella ocasión no se esclarecieron las causas del hecho, ni la edad del occiso, aunque tampoco presentaba huellas de violencia.

