Elementos de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara detuvieron a un presunto falsificador de billetes en los alrededores del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en el Centro Histórico del municipio.

El incidente fue atendido por oficiales del Grupo Libras quienes patrullaban por la zona cuando un hombre solicitó su auxilio en el cruce de la calle Juan Álvarez con la avenida Fray Antonio Alcalde. El ciudadano señaló a un sujeto que presuntamente haberle pagado varias gorras con diversos billetes aparentemente falsos.

Los oficiales le marcaron el alto al sujeto señalado y tras realizarle una revisión conforme a protocolo, se le localizaron alrededor de 17 billetes de 500 pesos, 8 de 100 pesos y un billete de 200 pesos, todos ellos presuntamente falsos. Además, los billetes contaban con el error de tener el mismo número de serie impreso. Por ello, fue asegurado como parte del Operativo Centro Histórico.

El detenido fue identificado como Ángel Daniel "N" de 19 años y fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para determinar su situación legal y continuar su respectiva carpeta de investigación.

¿Cómo reportar un incidente a Policía de Guadalajara?

Si necesitas realizar un reporte puedes acercarte a los oficiales desplegados en las principales colonias de Guadalajara o llamar a uno de los siguientes números: el global de emergencias 911 que concentra y canaliza todo tipo de situaciones y el 33 1201 6070 de la Comisaría de Seguridad de Guadalajara.

