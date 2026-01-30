Anuncian 31 Congreso Infantil "Voces de la Tierra y el Mar" en la escuela Ignacio Díaz Morales

La escuela Centro Educativo Koala anunció la realización del 31 Congreso Infantil "Ignacio Díaz Morales" bajo el título "Voces de la Tierra y el Mar".

El Congreso se realizará del 3 al 6 de febrero en las instalaciones de la escuela ubicadas en la calle Morelos 2282 en la Colonia Arcos Vallarta en Guadalajara y concluirá con un evento de vinculación familiar, recreación y juego en el Parque Los Colomos.

Gina Zohn Muldoon, directora General del Centro Educativo Koala, informó que a la inauguración del evento se espera la asistencia de alrededor de 500 personas entre alumnos del plantel educativo, sus familias, niños y niñas de otras escuelas y funcionarios municipales y de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, entre otros invitados.

Detalló que este congreso se alinea con los objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y en esta ocasión abordarán los temas de vida submarina y vida de los ecosistemas terrestres.

En el Congreso los niños abordarán propuestas infantiles sobre estos temas, habrá talleres interactivos con expertos, eventos artísticos y una convivencia recreativa familiar.

La directiva agregó que el Congreso Infantil "Ignacio Díaz Morales" nació en la Escuela hace 31 años y se ha convertido en un proyecto escolar muy importante para este centro educativo que tiene niños de preescolar y primaria.

Desde su origen, el Congreso Infantil "Ignacio Díaz Morales", aborda tópicos sensibles vinculados con la vida personal, emocional, social y ambiental, para visibilizar asuntos importantes y proceder en conjunto.

"No es un congreso donde se habla nada más hablar de Ciencias Naturales, sino que integra de una manera muy sincronizada en el desarrollo de los niños tanto en la parte académica como en la psicosocial y la parte física", explicó.

Gina Zohn Muldoon añadió que a través de este congreso los niños nutren de manera clara su desarrollo cognitivo, su desarrollo emocional y su desarrollo psicosocial.

"El Congreso se ha convertido en un referente porque es una manera de trabajar los contenidos académicos y el desarrollo de una manera diferente, agradable y divertida", precisó.

La directiva dijo que en el Centro Educativo Koala se interesan por una formación donde las personas sean muy reflexivas, pensantes, críticas y creativas.

"Queremos niños que se puedan desarrollar en el mundo, niños que estén preparados para tener una buena comunicación. En la medida en que una niña o un niño sabe escuchar, leer y escribir con comprensión, con fluidez y respeto así mismo y los demás es un paso adelante", añadió.

Finalmente dijo que los congresos infantiles no son nada más para que las niñas y los niños se desarrollen armónicamente e integralmente sino también las mamás, los papás y los maestros.

"Es un evento al que pueden asistir niñas y niños de otras escuelas, a nosotros lo que nos interesa es difundir ese poder que tienen los niños para pensar de una manera crítica, de una manera constructiva y positiva sobre nuestro entorno", concluyó.

