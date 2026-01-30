Qué hacer en Guadalajara del 30 de enero al 1 de febrero: Arte, música, recorridos y más

Guadalajara se alista para despedir enero y darle la bienvenida a febrero con la energía que solo un nuevo comienzo puede traer. La capital de Jalisco se transforma este fin de semana en un gran escenario donde el arte, la música, el cine y el deporte se combinan para ofrecer planes imperdibles para todos los gustos.

La Perla Tapatía no solo vibra por su cultura y tradición, también por su agenda repleta de actividades que invitan a salir, explorar y disfrutar la ciudad desde distintas perspectivas. Y a sea que prefieras un concierto en vivo, una función de cine bajo las estrellas, una experiencia artística o un plan familiar, Guadalajara tiene algo preparado especialmente para ti.

Además, este fin de semana llega con puente incluido, el pretexto perfecto para olvidarte por un momento del trabajo o la escuela y aprovechar al máximo cada día. Es la oportunidad ideal para reconectar con la ciudad, descubrir nuevos espacios y vivir experiencias únicas sin prisas.

Si quieres saber qué hacer en Guadalajara del viernes 30 de enero al domingo 1 de febrero, aquí te dejamos una guía completa con los eventos y actividades más destacados para que armes tu plan perfecto.

¿Qué hacer en Guadalajara este fin de semana?

Guadalajara se llena de propuestas culturales con ART WKND Guadalajara, una iniciativa que toma distintos espacios de la ciudad para acercar el arte contemporáneo al público. Con exposiciones, galerías y actividades en diferentes sedes y horarios, este evento es ideal para recorrer la ciudad con calma, descubrir nuevos talentos y dejarse sorprender por la creatividad local.

La música también será protagonista desde el viernes 30 de enero. A las 17:00 horas, el Centro Cultural Constitución será sede de un concierto tributo a The Beatles, una oportunidad perfecta para revivir los grandes clásicos de la banda británica en un ambiente relajado y familiar.

Más tarde, la noche se presta para distintos estilos musicales en la ciudad. Los amantes del regional mexicano podrán disfrutar de Los Inquietos del Norte en el Auditorio Telmex a las 21:00 horas, mientras que quienes prefieren sonidos alternativos tienen una cita con Saint Motel a las 19:00 horas en el C3 Stage, donde la banda promete un show lleno de energía y ritmo.

Ese mismo viernes, la Arena Guadalajara se llena de sabor y nostalgia con la presentación de La Única e Internacional Sonora Santanera a las 21:00 horas, ideal para cantar y bailar al ritmo de sus grandes éxitos.

Para quienes buscan una experiencia distinta, a las 19:00 horas la Sala Consuelo Velázquez de PALCCO ofrece Candlelight: El Señor de los Anillos, un concierto íntimo iluminado por velas que recorre la música más emblemática de la famosa saga cinematográfica.

El cine al aire libre es otra de las grandes opciones del fin de semana y se extiende por varios parques. El viernes 30 de enero, a las 19:45 horas, se proyecta Hércules en el Parque Alcalde y La Sirenita en el Parque Mirador Independencia. El sábado 31 de enero, el Parque Metropolitano recibe Enredados a las 19:00 horas, mientras que el domingo 1 de febrero, Ratatouille llega al Parque de las Niñas y los Niños a la misma hora.

Todas las funciones ofrecen un ambiente familiar ideal para disfrutar bajo las estrellas.

Además, el viernes a las 11:00 horas, la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco “Juan José Arreola” da inicio a su ciclo de Cine para personas con discapacidad visual con la proyección audiodescriptiva de la película Un disfraz para Nicolás, en el Salón de Usos Múltiples del piso 3, una iniciativa incluyente que busca acercar el cine a todas las personas.

El sábado 31 de enero continúa la agenda con más entretenimiento. A las 17:00 horas, el Estadio Jalisco será escenario del encuentro de la Liga MX entre Atlas y Mazatlán, un plan imperdible para los aficionados al futbol.

Ya por la noche, a las 20:00 horas, la Quinta Imperial en Zapopan presenta ¡La Gran Bienvenida – Omar Camacho!, un espectáculo pensado para quienes buscan una noche animada . Más tarde, a las 20:30 horas, la Arena Guadalajara alberga Chelo, el adiós de una grande, un evento cargado de emoción y despedida.

Para quienes prefieren la vida nocturna, el sábado por la noche también se ofrece un recorrido de bares que arranca a las 20:30 horas desde Agüita Agaveria , una opción ideal para conocer distintos lugares y disfrutar del ambiente nocturno en grupo.

El fin de semana se complementa con planes para toda la familia, como la exposición de dinosaurios animatrónicos que permanece abierta todo el fin de semana en el estacionamiento de Plaza México, de 10:00 a 20:00 horas. Esta experiencia presenta figuras a gran escala que se mueven y emiten sonidos, perfecta para chicos y grandes.

Finalmente, aunque ya fuera del fin de semana, el lunes 2 de febrero el Teatro Diana recibe a Kenny G a las 21:00 horas. El reconocido saxofonista ofrece un concierto elegante y emotivo que se convierte en una excelente opción para cerrar estos días de descanso con música en vivo.

