Este viernes por la mañana se reportó el fallecimiento de Pedro Torres Quintero, un conocido productor de Televisa quien trabajo en el reality show Big Brother México entre otros programas de relevancia en la televisión mexicana.

La muerte fue confirmada por redes sociales a través de un sentido mensaje compartido por su familia. Esto dice el texto de despedida que circula en Facebook:

"Con profundo pesar, la familia Torres Castilla comparte la noticia del fallecimiento de nuestro querido Pedro Torres Castilla, 21 de febrero de 1953 - 30 de enero de 2026. Quien partió el día de hoy en paz, tranquilo y lleno de fe, rodeado del amor de sus hijos, de su madre, de sus nietos, hermanos y hermanas, sobrinos, familia extendida y demás seres queridos que lo acompañaron hasta el último momento", se lee en una imagen firmada por sus hijos: Apolonia, Pedro Antonio y Emilia Torres.

La familia comunicó que su difunto será velado de manera privada y en próximas horas informarán fecha y hora de las misas para quienes deseen acompañarlos para honrar la memoria del exproductor. Por último, agradecieron la comprensión y respeto del sensible suceso y solicitaron distancia prudente para vivir el duelo que atraviesa la familia.

¿Quién era Pedro Torres?

Pedro Torres fue un productor y creativo mexicano importante en la televisión nacional. Estudió cine en el London International Film School en los años 70 e inició su carrera realizando cortometrajes. Durante 15 años se especializó en el mundo de publicidad aunque también dirigió videoclips para artistas como Miguel, Emmanuel, Pandora, Amanda Miguel, Julio Iglesias y Cristian Castro.

Respecto a la televisión mexicana, Torres trabajó en la telenovela Corona de lágrimas, en el reality show Big Brother y la serie Mujeres Asesinas.

Por el lado de los reconocimientos en vida, apenas el año pasado recibió la Presea Manuel Acuña por su aportación a la cultura y el entrenamiento.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB