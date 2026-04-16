El día de ayer por la noche, oficiales de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara lograron la detención de un hombre que presuntamente intentó robar una camioneta en la colonia Monumental, al noreste del municipio.

Los policías patrullaban en el cruce de las calles Puerto Escondido y Monte Albán dentro de la colonia mencionada cuando un ciudadano les señaló a un sujeto que se encontraba dentro de su vehículo y aparentemente forcejeaba con su hijo. El ciudadano relató que, momentos antes, sorprendieron al implicado intentando encender una camioneta utilizando una llave y un destornillador.

Ante la situación, los elementos aseguraron al sujeto y, tras hacer una revisión conforme a protocolo, se le decomisó un cuchillo.

Identificado como Jesús "N" de 32 años de edad, fue remitido ante el Ministerio Público de la Fiscalía del Estado para determinar su situación legal e integrar su carpeta de investigación.

Detenciones de la Policía de Guadalajara entre el 6 y el 12 de abril

La Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara anunció la detención de 220 personas, entre las que se destacan 13 por robo de motocicletas, 5 por robo a negocio y 2 por robo a persona. Dentro de estas cifras se encuentran casos que se inscriben en los diversos operativos que realiza la dependencia de manera permanente, como el Operativo Centro Histórico y Negocio en Contacto.

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¿Cómo reportar un incidente a la Policía de Guadalajara?

Por vía telefónica, puedes marcar el número de emergencia único en México, el 911, o el número directo de la Policía de Guadalajara, 33-1201-6070. Si necesitas reportar un delito de manera anónima, puedes llamar al 089 y evitar cualquier confesión de datos personales.

De igual forma se puede mandar mensaje a través de redes sociales o contactar a uno de los oficiales que se encuentran desplegados en las calles de Guadalajara.

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OB

