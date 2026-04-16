Así puedes esterilizar GRATIS a tu mascota en Guadalajara este fin de semana

El Gobierno de Guadalajara ha anunciado una nueva Jornada de Bienestar Animal para este fin de semana, ofreciendo una excelente oportunidad para quienes desean procurar el bienestar de su mascota. Durante este evento, los ciudadanos podrán acceder a diversos servicios veterinarios sin costo alguno, destacando la esterilización gratuita para cualquier perro o gato.

¿Dónde y cuándo será la esterilización de mascotas en Guadalajara?

La jornada integral se llevará a cabo este próximo sábado en el Parque de la Ex Penal, un espacio público ubicado en la colonia Oblatos. Las actividades comenzarán a partir de las 10:00 horas, momento en el cual el personal especializado de la Dirección de Bienestar Animal estará listo para recibir a los asistentes. Es importante llegar con anticipación, ya que este tipo de campañas suelen tener una alta demanda por parte de los habitantes de la zona oriente del municipio.

Además de las cirugías reproductivas, los asistentes tendrán a su disposición una variedad de servicios médicos básicos para garantizar la salud integral de sus animales de compañía. Entre las atenciones gratuitas se incluyen la aplicación de vacunas antirrábicas, desparasitación, así como revisiones veterinarias generales. De igual manera, el evento contará con talleres informativos sobre el cuidado responsable y un módulo especial dedicado a la adopción de animales.

Requisitos para la esterilización de perro o gato sin costo

Para acceder al procedimiento quirúrgico sin costo, las autoridades municipales han establecido lineamientos que los dueños deben cumplir. El requisito principal es agendar una cita previa comunicándose al número telefónico 331-596-3337, el cual opera en un horario de atención de 8:00 a 14:00 horas. Sin este registro telefónico previo, no será posible ingresar al quirófano móvil, ya que los espacios son limitados para garantizar la seguridad y la correcta recuperación de cada paciente intervenido.

El día de la cita, los propietarios deberán presentarse con una identificación oficial vigente y un comprobante de domicilio reciente que acredite su residencia en el municipio. Esta medida tiene como objetivo principal priorizar la atención en las colonias donde se implementan estas jornadas móviles.

Para acceder al procedimiento quirúrgico sin costo, las autoridades municipales han establecido lineamientos que los dueños deben cumplir. ESPECIAL

Impacto de la esterilización en mascotas de Guadalajara

Guillermo Korkowski, titular de la Dirección de Bienestar Animal, destacó que estas acciones forman parte de una estrategia de salud pública fundamental para la ciudad. Durante el primer trimestre del año en curso, el municipio ha logrado realizar más de mil 800 cirugías reproductivas y ha aplicado alrededor de 7 mil dosis de vacunas. Estas cifras reflejan el compromiso de las autoridades por mantener a la ciudad libre de enfermedades zoonóticas y reducir significativamente la proliferación de fauna callejera.

Los beneficios médicos de este procedimiento son invaluables para la calidad de vida de los animales domésticos a largo plazo. En las hembras, la intervención quirúrgica previene el desarrollo de infecciones uterinas graves, conocidas como piometra, y reduce drásticamente la probabilidad de padecer tumores mamarios. Por su parte, en los machos, disminuye el riesgo de cáncer testicular y problemas de próstata, además de mitigar comportamientos territoriales o agresivos que suelen derivar en extravíos o peleas callejeras.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB

