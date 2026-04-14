Tianguis de frutas y verduras a Precio Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 16 de abril

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana, tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha; sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recogerlo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 16 de abril de 2026.

Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Frutas y verduras

Plátano Chiapas por kilo a $21 pesos

Manzana Granny Smith por kilo en $35 pesos

Manzana Red Delicious por bolsa en $35 pesos

Manzana Pink Lady por bolsa en $35 pesos

Manzana Granny Smith por bolsa en $35 pesos

Piña miel a $20 el kilo

Naranja a granel a $25 por kilo

Papa en malla a $30 pesos la pieza

Carnes y proteínas

Nacho de pollo a $1.50 pesos por pieza

Pierna con muslo corte americano por kilo a $32 pesos

Pechuga corte americano a $46 por medio kilo

Pechuga sin hueso fresca a $84 pesos el medio kilo

Paquete de bocadillos a $56 pesos

Milanesa de pollo congelada a $74 el medio kilo

Milanesa de pollo fresca a $89 el medio kilo

Carne para hamburguesa Aurrera a $9 la pieza

Codillo de cerdo por medio kilo a $37 pesos

Molda de cerdo 1/2 kilo a $58 pesos

Chuleta ahumada 1/2 kilo a $65 pesos

Filete Tilapia a $60.00 el medio kilo

Camarón coctelero a $93 el medio kilo

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Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

Pizza hawaiana

Pizza de queso

Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $79 pesos con el paquete disponible.

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OB