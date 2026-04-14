Martes, 14 de Abril 2026

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Tianguis de frutas y verduras a Precio Bodega Aurrera: Ofertas hasta el jueves 16 de abril

Recuerda que puedes realizar tu pedido en Bodega Arrerá y solicitar el envío a domicilio o asistir a recógelo en tienda; ¡Corre y aprovecha las ofertas y descuentos!

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

El Tianguis de Frutas y Verduras de Bodega Aurrera permite que las ofertas semanales duren por varios días. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El Tianguis de Frutas y Verduras de Bodega Aurrera permite que las ofertas semanales duren por varios días. EL INFORMADOR / ARCHIVO

En estos momentos, Bodega Aurrera tiene vigente una nueva edición del Tianguis de Mamá Lucha, la oferta periódica que te permite adquirir frutas y verduras al mejor precio.

Cada semana, tanto las sucursales físicas como la tienda en línea de Bodega Aurrera despliegan las mejores ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha; sin embargo, estas ofertas no se encuentran disponibles en los modelos de tienda "Express", por lo que deberás tomarlo en cuenta antes de asistir al supermercado.

No obstante, si no tienes una sucursal cercana, puedes realizar tu pedido y solicitar el envío a domicilio o asistir a recogerlo en tienda.

La gran ventaja del Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera es que las ofertas semanales duran por varios días, dando un margen para agendar la visita a la tienda. Esta semana, las ofertas estarán disponibles hasta el jueves 16 de abril de 2026.

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Estas son las ofertas por el Tianguis de Mamá Lucha de Bodega Aurrera

Frutas y verduras

  • Plátano Chiapas por kilo a $21 pesos
  • Manzana Granny Smith por kilo en $35 pesos
  • Manzana Red Delicious por bolsa en  $35 pesos
  • Manzana Pink Lady por bolsa en  $35 pesos
  • Manzana Granny Smith por bolsa en  $35 pesos
  • Piña miel a $20 el kilo
  • Naranja a granel a $25 por kilo
  • Papa en malla a $30 pesos la pieza

Carnes y proteínas

  • Nacho de pollo a $1.50 pesos por pieza
  • Pierna con muslo corte americano por kilo a $32 pesos
  • Pechuga corte americano a $46 por medio kilo
  • Pechuga sin hueso fresca a $84 pesos el medio kilo
  • Paquete de bocadillos a $56 pesos
  • Milanesa de pollo congelada a $74 el medio kilo
  • Milanesa de pollo fresca a $89 el medio kilo
  • Carne para hamburguesa Aurrera a $9 la pieza
  • Codillo de cerdo por medio kilo a $37 pesos
  • Molda de cerdo 1/2 kilo a $58 pesos
  • Chuleta ahumada 1/2 kilo a $65 pesos
  • Filete Tilapia a $60.00 el medio kilo
  • Camarón coctelero a $93 el medio kilo

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Ofertas de comida ya preparada

Además, tendrás la oportunidad de comprar todas las pizzas a $79 pesos cada una; estas son las opciones disponibles:

  • Pizza hawaiana
  • Pizza de queso
  • Pizza de pepperoni

Así como mini pizzas a $79 pesos con el paquete disponible.

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