Esta mañana la cotización del tipo de cambio de dólar estadounidense a pesos mexicanos abre en 17.27 pesos por unidad al corte de las 7:00 horas. La tendencia del precio del dólar en las primeras horas de este miércoles 15 de abril es a la baja, alcanzando un costo mínimo de 17.2589 pesos por dólar, con datos de Bloomberg. Esto implica una apreciación marginal de la moneda mexicana de 0.23% tomando como referencia la apertura de la cotización del tipo de cambio del día de ayer.

La divisa estadounidense encadenó ocho jornadas de ligeras caídas en las aperturas del mercado de acciones, luego de haberse apreciado la semana pasada. En estas jornadas marcadas por el conflicto en Medio Oriente, la cotización del tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos ha mostrado una oscilación ligera ante un comportamiento estable y con tendencia mínima hacia la depreciación.

En las horas recientes, nuevamente se contempla la posibilidad de un avance diplomático entre estadounidenses e iraníes. Ante este contexto, la moneda mexicana se apreciaba frente a caídas del dólar estadounidense frente a una cesta de divisas.

En los últimos instantes, el presidente Trump ha vuelto a promocionar un fin a la guerra con Irán a la vez que se anunciaba el envío de miles de soldados adicionales a Medio Oriente en los próximos días. La medida buscaría presionar para conseguir un acuerdo en el golfo Pérsico. Mientras tanto, el estrecho de Ormuz permanece bloqueado, esta vez por un doble movimiento de cierre de Irán y Estados Unidos.

Bajo este contexto, Wall Street ha tenido cierres optimistas a la espera del potencial acuerdo entre naciones. De igual forma, en Europa, las acciones se mantienen sin cambios drásticos. Tal y como sucede con el peso mexicano frente al dólar, el cual ha oscilado con diferencia de centavos día a día desde la semana pasada.

Esta es la cotización del dólar en los principales bancos de México

Banco Compra Venta Afirme 16.40 17.90 Banorte 16.10 17.60 BBVA 16.43 17.56 Banamex 16.75 17.76 Scotiabank 16.70 17.80

Recuerda que la cotización del tipo de cambio de dólar a pesos mexicanos se actualiza a lo largo del día y es afectada por los acontecimientos mundiales.

Con información de Bloomberg

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OB