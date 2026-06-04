El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum ha mostrado una disposición de colaboración en materia de seguridad superior a la observada durante la administración anterior, al tiempo que reconoció la importancia de respetar la soberanía mexicana.

Durante una audiencia ante el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Mullin afirmó que recientemente regresó de la Ciudad de México, donde sostuvo reuniones con la Mandataria mexicana y con integrantes de su gabinete de seguridad.

“Nos ha impresionado que hayan sido muy cooperativos, mucho más cooperativos que la administración pasada, pero aún creen en su soberanía y debemos respetar eso”, declaró el funcionario estadounidense.

Mullin destacó que “a través de la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos) y la HSTF (Fuerza de Tareas de Seguridad Nacional), y la asociación con el gobierno mexicano, hemos visto una cantidad récord de incautaciones de drogas, dinero y armas, además del arresto de estos líderes de cárteles”.

Agregó que “hemos visto que las muertes por fentanilo han disminuido, pero siguen siendo demasiado altas. Esa es toda la presión que seguimos ejerciendo. Esto se debe al liderazgo del presidente Trump y a la guerra que hemos librado contra los cárteles y contra el envenenamiento de nuestras calles y nuestras ciudades. Y la cantidad de actividad criminal que ha tenido lugar. Cada orden que el presidente ha puesto en marcha ha provocado que estos cárteles se presionen”.

Las declaraciones ocurren apenas unas semanas después de la visita oficial que Mullin realizó a México los días 21 y 22 de mayo, la primera de un alto funcionario de la administración Trump al país en 2026. Durante su estancia se reunió en Palacio Nacional con la Presidenta Sheinbaum y con el Gabinete de Seguridad. Ambas partes acordaron mantener la cooperación bilateral en temas de seguridad, migración y frontera bajo los principios de respeto mutuo, soberanía y “coordinación sin subordinación”.

En ese encuentro también se planteó fortalecer los mecanismos de diálogo y coordinación para evitar diferencias de interpretación entre ambos gobiernos, en un contexto marcado por tensiones recientes en la relación bilateral en materia de seguridad.

El Universal

Cada tramo de la frontera está controlado por nueve cárteles

El secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos (DHS), Markwayne Mullin, afirmó que cada tramo de la frontera entre México y Estados Unidos está bajo el control de nueve cárteles mexicanos, organizaciones que calificó como altamente sofisticadas y con una estructura territorial definida.

Mullin explicó que estas organizaciones criminales dividen la región fronteriza en plazas, cada una bajo el mando de un jefe.

“Son altamente sofisticados, altamente organizados; cada una de las pulgadas de nuestra frontera Sur y del Norte de México está controlada por nueve cárteles, la dividen en plazas y en cada una de estas hay un jefe”, declaró.

La referencia incluye al Cártel de Sinaloa, Cártel Nueva Generación (CNG), Cártel del Golfo, Cártel del Noreste, La Familia Michoacana, Nuevo Cártel de Juárez, Cártel de Tijuana, Los Beltrán Leyva y Cártel de Caborca.

Estas agrupaciones fueron designadas recientemente por el presidente Donald Trump como Organizaciones Terroristas Internacionales.

Aplausos desde EU

15 de febrero de 2025. El secretario de Estado, Marco Rubio, destacó la colaboración entre México y Estados Unidos para combatir el fentanilo, el tráfico de armas y los cárteles.

El secretario de Estado, Marco Rubio, destacó la colaboración entre México y Estados Unidos para combatir el fentanilo, el tráfico de armas y los cárteles. 28 de febrero de 2025. El mismo Rubio reconoció la entrega de 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, así como los decomisos de fentanilo y precursores químicos realizados por México.

El mismo Rubio reconoció la entrega de 29 presuntos narcotraficantes a Estados Unidos, así como los decomisos de fentanilo y precursores químicos realizados por México. 6 de marzo de 2025. Tras conversar con Claudia Sheinbaum, Donald Trump señaló que la cooperación bilateral había generado resultados importantes en el combate al tráfico de fentanilo.

Tras conversar con Claudia Sheinbaum, Donald Trump señaló que la cooperación bilateral había generado resultados importantes en el combate al tráfico de fentanilo. 23 de febrero de 2026. El gobierno de Trump elogió la actuación de las fuerzas mexicanas tras una operación contra el Cártel Nueva Generación, en la que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

El gobierno de Trump elogió la actuación de las fuerzas mexicanas tras una operación contra el Cártel Nueva Generación, en la que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho. 3 de junio de 2026. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, aseguró que la administración de Claudia Sheinbaum ha sido “mucho más cooperativa” que la anterior y destacó decomisos y capturas logrados mediante acciones conjuntas.

Colaboración bilateral

Inteligencia - México y Estados Unidos intercambian información para identificar rutas de tráfico, operadores criminales y laboratorios clandestinos, lo que permite coordinar investigaciones y operativos contra los cárteles.

México y Estados Unidos intercambian información para identificar rutas de tráfico, operadores criminales y laboratorios clandestinos, lo que permite coordinar investigaciones y operativos contra los cárteles. Fentanilo - El combate al tráfico de fentanilo es la principal prioridad bilateral. Ambos gobiernos colaboran para desmantelar redes de producción, distribución y financiamiento de esta droga sintética.

El combate al tráfico de fentanilo es la principal prioridad bilateral. Ambos gobiernos colaboran para desmantelar redes de producción, distribución y financiamiento de esta droga sintética. Extradiciones - México ha entregado a Estados Unidos a líderes y operadores del crimen organizado requeridos por la justicia estadounidense, fortaleciendo la persecución penal de organizaciones transnacionales.

México ha entregado a Estados Unidos a líderes y operadores del crimen organizado requeridos por la justicia estadounidense, fortaleciendo la persecución penal de organizaciones transnacionales. Armas - Los dos países han reforzado acciones para frenar el tráfico ilegal de armas hacia México, una de las principales fuentes de poder de fuego para los grupos criminales.

CT