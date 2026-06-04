Ampliarán funciones de Jalisco Alerta para el Mundial 2026

La aplicación desarrollada por el Gobierno del Estado, conocida como "Jalisco Alerta", tendrá una ampliación en sus funciones. Dicha aplicación consiste en una herramienta digital diseñada para informar a la población sobre riesgos en curso o potenciales en distintas regiones del Estado. Y con la próxima organización del Mundial, la aplicación podrá tener más funciones, explicó el director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Sergio Ramírez López.

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"Va a tener aspectos de movilidad, aspectos de transporte, de seguridad, de protección civil, hospedaje, turismo y servicios de interés para el visitante. En este momento, la plataforma está traducida al coreano, también al inglés y al francés. También trae información respecto a la asistencia para el turista, información de las embajadas de los países que van a ser o van a tener juegos en nuestra ciudad. Los ciudadanos van a poder tener acceso a la información de las embajadas de sus países en nuestra ciudad", dijo.

Los servicios que ofrece

Esta aplicación, de acuerdo con el funcionario estatal, permitirá responder al menos 30 preguntas frecuentes relacionadas con estos aspectos, incluyendo información de hospitales que tengan la cobertura 24/7 o que puedan brindar un servicio de emergencia o atención médica de urgencia hacia los visitantes. De la misma forma, Ramírez López comentó que también contará con un acceso al número de emergencia 911, con el cual se puede reportar cualquier situación de urgencia tanto por la población como por los turistas.

"Tiene un botón que te direcciona hacia el 911, donde puedes hacer tus llamadas para situaciones de emergencia. Hay una serie de información de cómo actuar ante diferentes fenómenos que se pueden presentar, ya sea en los Fan Fest, en los Public View o en el propio estadio, acciones que pudieran suceder en los hoteles o trayectos en el transporte público". El director de la corporación estatal resaltó que el uso principal de la aplicación ha girado en torno a temas de protección civil, calidad del aire, movilidad y de salud, entre otros, con la posibilidad de recibir alertas para sus usuarios sobre las regiones o zonas de todo el Estado.

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